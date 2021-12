A Jessica la asesinaron en 2017; autoridades plantean escenarios ridículos y amenazan a la familia que busca justicia

Han pasado más de cuatro años del feminicidio de Jessica Sevilla Pedraza y su madre, Juana Pedraza, no ha descansado un minuto en busca de justicia para su hija. Su rabia y dolor predominan en la conversación cuando relata lo sucedido; rabia por la corrupción y negligencia de las autoridades en el caso y dolor al revivir una y otra vez que a su primogénita de 29 años la encontraron cruelmente asesinada.

Los hechos sucedieron el 4 de agosto de 2017 en Huixquilucan, Estado de México, en la comunidad El Hielo, una zona donde casi a diario se encuentran cuerpos, relata doña Juana. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México fue la segunda entidad con mayor número de feminicidios contabilizados en 2017; actualmente en 2021, ocupa el primer lugar.

Escucha la historia de Jessica Sevilla

Jessi, como le decían de cariño, es la primera de cuatro mujeres, cuatro hermanas muy unidas que se apoyaban en todo. Juana Pedraza la recuerda como el orgullo de su abuelo y la de las calificaciones de excelencia, que con el fruto de su trabajo como costurera y su esposo como chofer de taxi lograron pagarle la carrera de medicina, su vocación y más grande pasión.

Jessi amaba su carrera como médico cirujano, por las mañanas ejercía en el centro médico de Metepec y por las tardes en el hospital Vicente Guerrero Xonacatlán; dos trabajos para darle todo lo mejor a José Leonardo, su hijo, que para el día de su feminicidio tenía un año y cinco meses.

“Se llevaron a Jessica”

El 4 de agosto, día de su desaparición, Jessi pasó a su casa alrededor de la una de la tarde para ver a su pequeño y partió a dar una consulta, pero ya no regresó. La joven médico solía volver a casa entre las ocho y nueve de la noche, a veces más tarde si iba al gimnasio, cuenta la señora Juana. Aquel viernes en lugar de ella fue una compañera del hospital Vicente Guerrero Xonacatlán quien llamó a la puerta.

Estamos muy preocupados, al hospital llegó un joven que dice que lo asaltaron y lleva una herida de bala; él dice que se llevaron a Jessica y nosotros hemos estado tratando de comunicarnos y no logramos localizarla”.

Tras el aviso de la compañera, la familia de Jessi fue inmediatamente al Ministerio Público para levantar la denuncia de desaparición; pensaron que si también levantaban un reporte de robo por el auto de la joven de 29 años, podrían dar con su paradero.

En el Ministerio Público les dijeron que tenían que esperar 72 horas para que ellos pudieran hacer algo. Que si su hija no aparecía el fin de semana, se presentaran el lunes para “ver que se podía hacer”.

“Todos sabemos que las horas más importantes son las primeras horas”, expresa doña Juana mientras se imagina el escenario alterno en el que las autoridades montaron un operativo y encontraron a su hija con vida.

Feminicidios en México

“Fue la fauna del lugar”

Entonces se reunieron familiares y amigos para localizarla, alrededor de 60 personas en busca de la madre de José Leonardo, pero gente de la Fiscalía de Toluca se acercó con doña Juana a decirle que no podían hacer búsquedas porque entorpecerían las investigaciones…

Al día siguiente, el padre de Jessi recibió una llamada donde le pedían reconocer un cuerpo en la morgue de Naucalpan… A la doctora de 29 años la encontraron en el bosque “El Hielo” en Huixquilucan, desollada sin piel en la cara ni cabello, sin corazón ni pulmones. Fue doña Juana quien tuvo que reconocer el cadáver de su hija; la reconoció con solo ver sus manos y pies, pues no tenía rostro.

Yo a mi hija la reconocería con los ojos cerrados”.

La versión de la Fiscalía de Toluca dice que la fauna del lugar dejó a Jessi en tal estado “¿Fauna?, ni siquiera hay perros.”, reclama Juana Pedraza, y con seguridad describe que solo hay ardillas en aquel bosque.

“A ti también te vamos a matar”

Javier es el sujeto que llegó al hospital, herido de bala, diciendo que se habían llevado a Jessica. Él se dio de alta voluntaria con ayuda de abogados y no esperó al médico legista ni al MP para dar su declaración. Al toparse con la familia de la joven, los encaró diciendo que él no tenía la culpa de lo que le pasara a la madre de José Leonardo.

Mientras buscaban a Jessi, Javier contactó a la cuñada de doña Juana para decirle que la joven ya estaba muerta. Las autoridades lo han llamado a declarar en diferentes ocasiones, pero no se presenta, y las pocas declaraciones que ha hecho no coinciden y se contradicen. La Fiscalía dice que no hay suficientes datos para liberar una orden de aprehensión; mientras tanto, la familia del sujeto ha amenazado de muerte a la mamá de Jessica: “Ya deja de estar chingando porque a ti también te vamos a matar”.

¿Qué es un feminicidio?

“No le conviene pelearse con nosotros”

Rabia, coraje y frustración es lo que siente doña Juana a más de cuatro años de la muerte de Jessica. Denuncia que las autoridades han estancado el caso de su primogénita a propósito y enumera de memoria todas las inconsistencias y omisiones de su parte.

No resguardaron la zona donde encontraron el cuerpo de la joven. La han citado en la Fiscalía y la dejan plantada. Le han cambiado dos veces de MP y más de cinco veces de comandante, tantas que ya perdió la cuenta, y además, agentes ministeriales le han pedido mordida para proceder con el caso de su hija de 29 años.

Un agente que llevaba el caso le proporcionó información importante a doña Juana; le aseguró que mientras velaban a Jessica, familiares y contactos de Javier estaban en la Fiscalía negociando el caso, ésta entre otras declaraciones contra autoridades. Y días después de haber brindado la información, lo encontraron muerto en su casa.

También, agentes le han pedido sobornos y le han hecho comentarios como “No le conviene pelearse con nosotros”, “No dé entrevistas, no diga nada”. Le han negado información relacionada al caso de su hija y el trato que le dan es indiferente y grosero. Le han llegado a decir que exige mucho, pero doña Juana sabe que está en todo su derecho para reclamar resolución y justicia para su hija.

“No estoy dispuesta a dejar esto impune”

Desconfía completamente de las autoridades y vive con miedo de lo que le pueda pasar a ella, a sus hijas, a su esposo y a su nieto -el hijo de Jessi de ahora 5 años que le dice “mamá” en ausencia de su fallecida madre, y hace responsable públicamente a la Fiscalía de Toluca por lo que les pueda pasar.

Y a pesar del miedo, las trabas y limitaciones, nada detiene a Juana Pedraza en la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija Jessica Sevilla Pedraza.

Acabas con mucha rabia dentro de ti, con mucha impotencia, pero no he cesado en mi lucha, yo sigo en mi lucha, no estoy dispuesta a dejar esto impune”.

Por: María José Serrano Carbajal

Edición: Paola Sánchez Castro

Diseño: Ana Navarro e Ingrid Almaraz

