Autoridades del IPN buscan posicionar al instituto en nuevas plataformas mundiales

El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, instaló el Comité para la Internacionalización del IPN (CIIPN), el cual tendrá la finalidad de posicionar al instituto en nuevas plataformas mundiales de educación e innovación.

El titular del IPN explicó que el CIIPN servirá para que el Politécnico sea reconocido más allá del país como una institución de educación tecnológica de excelente calidad y establecer vínculos de cooperación con otras universidades fuera de México.

Reyes Sandoval dijo que hace un año asumió el cargo de director general y estableció el compromiso de conducir al instituto por la senda de la internacionalización.

Dijo que este proyecto servirá para que “se reconozca a nivel global el liderazgo del Instituto Politécnico Nacional como la Institución del Estado Mexicano rectora en educación tecnológica”.

En los últimos meses, el IPN ya ha realizado diversos esfuerzos de internacionalización, sobre todo mediante convenios de colaboración con instituciones de educación superior del Reino Unido, como Queen Mary University of London y las Universidades de Durham y Leeds.

Además, se firmó la carta de intención con New Mexico Institute of Mining and Technology (New México TECH).

El Comité para la Internacionalización del IPN es un mecanismo de alta dirección para impulsar el posicionamiento del Instituto en nuevas plataformas globales de educación, las ciencias y la innovación.

A través de un comunicado, el Politécnico añadió que este comité se constituye con el propósito de alcanzar los resultados esperados en los Lineamientos de Política Institucional 2021-2023 y en los documentos de planeación, relativos a la internacionalización del IPN.

Además, el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024, ya prevé el Eje Transversal 3 sobre “Internacionalización del IPN”, entre otros documentos que son base del nuevo organismo.

Arturo Reyes Sandoval dijo que con este comité también se va a trabajar para consolidar la calidad del IPN en la educación, ciencias, cultura, desarrollo e innovación tecnológicas, además de ofrecer sus capacidades técnicas para el mayor beneficio de todo el mundo.

Refirió que la UNESCO ha indicado que la internacionalización permite elevar los estándares de la educación superior.

Resaltó que se busca impulsar “una internacionalización a favor del desarrollo y bienestar nacional y mundial”.

La visión del CIIPN es que en 2030 el Politécnico será la institución de educación tecnológica de México, situada internacionalmente dentro de las 300 mejores universidades del mundo, afirmó la coordinadora general de Planeación e Información Institucional del IPN, Gisela González Corral.

También se pretende que el IPN sea líder en el saber científico e innovación tecnológicos.

