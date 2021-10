IPN premia a profesor de matemáticas que da clases por YouTube

No cabe duda que cuando hay vocación por enseñar no hay obstáculos, tal como el caso del docente Carlos Retana Argueta, del del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, quien creó un canal de YouTube para enseñar matemáticas a todos los estudiantes y ha transmitido 22 programas en los que aborda nociones básicas como el plano cartesiano, gráfica y ángulo de inclinación, hasta la elipse.

El “profe” tiene más de 80 mil suscriptores en todas partes del mundo como: México, Colombia, Estados Unidos, Hungría, entre otros países, pues la forma en que imparte sus clases es muy buena y clara. Carlos Retana fue ayudado por sus sobrinos para poner en marcha el canal de YouTube y su caso se ha vuelto viral.

EL IPN y la SEP le rinden homenaje

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacaron la hazaña educativa de maestras y maestros con más voluntad que recursos en todo el país, como Carlos Retana, quien es ingeniero mecánico de 68 años de edad. Retena aseguró que la tecnología no lo intimida y mucho menos es algo nuevo para él, pues fue de los primeros en impartir el Curso de Software Matemático, derivado de un diplomado que tomó, junto con otros profesores, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Cuando inició la pandemia por Covid-19, todo el material con el que contaba y que tenía programado para impartir el curso se quedó en la escuela; entonces otro de mis sobrinos, me pidió una asesoría virtual, pero en ese momento yo desconocía cómo funcionaban las herramientas en línea, y me fue enseñando cómo hacerlo con una presentación de Power Point a través de Zoom, y poco a poco me fui adentrando en la utilización de estas nuevas herramientas para poder impartir mis clases”, explicó el profesor.

Fueron sus sobrinos Lina Luz Chagoya Maldonado y Rodrigo Isaac Chagoya Hernández, quien realiza la edición de los videos y también estudia en el IPN, quienes le ayudaron a crear y subir los vídeos al canal de YouTube “Profesor Carlos Retana Argueta”.

msb