Incentivos a autos eléctricos apoya a ciertos sindicatos de EU a costa del consumidor: Larry Rubin

En el marco donde Canadá y Estados Unidos están en diálogo para alinear los incentivos a lso vehículos eléctricos, y que México está siguiendo los mismo pasos que el país canadiense, Larry Rubin señaló que no es una iniciativa adecuada, sino que apoya directamente a ciertos sindicatos en el país norteamericano, donde este subsidio tiene escondido ese tema.

"Esconde el fortalecer a los sindicatos a costa del consumidor y eso es lo negativo de este subsidio que quiere entregar el presidente Joe Biden", dijo Rubin

Al respecto, el presidente de The American Society of Mexico espera que esto no suceda ya que afecta a la industria mexicana, y eso es parte de lo que se quiere impedir, que no beneficia al comercio bilateral y mucho menos a las empresas en general.

AMLO advierte que subsidios a vehículos eléctricos en EU contraviene disposiciones en el T-MEC

Afirmó que la transición energética no es necesaria a empresas que están sindicalizadas con ciertas confederación obrero-patronal, que eso es en lo que no se está de acuerdo.

"Creemos que toda empresa que fabrique vehículos eléctricos puede tener un subsidio, pero no particularmente las que están con un sindicato", explicó el expolítico.

En entrevista con Darío Celis para Tiempo de Negocios, el activista político estadounidense-mexicano, espera que Justin Trudeau y el gobierno de Canadá estudien y presionen como lo está haciendo México para que este subsidio no se de bajo las condiciones que se está plantado habiendo tanto en la agenda trilateral con respeto al T-MEC.

A través de la señal de Heraldo Media Group, el también empresario destacó que en términos energéticos, Estados Unidos ayude a México a entender que también se requiere que progrese a energías limpias y renovables, ya que las empresas americanas forzosamente tienen que transicionar en los próximos años.

SIGUE LEYENDO

EU impulsa autos eléctricos

AMLO advierte que subsidios a vehículos eléctricos en EU contraviene disposiciones en el T-MEC

DRV