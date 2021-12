Nuevos impuestos cedulares en el Edomex afectarán a 500 mil prestadores de servicios: CCEM

En caso de aprobarse la aplicación de nuevos impuestos cedulares en el Estado de México, contemplados en el Paquete Fiscal 2022, serán afectadas 500 mil personas físicas con actividad empresarial en la entidad, quienes corren el riesgo de cerrar definitivamente sus negocios, aseguró la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Edomex (CCEM), Laura González.

La representante empresarial señaló que este “es el peor momento” para la creación de nuevos gravámenes, por la crisis económica y la caída del 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) registrada durante el 2020 del Edomex.

“Para el 2021 no tenemos un escenario diferente, todavía no iniciamos la recuperación en el estado. Estamos ante un escenario muy complejo en términos económicos y de recuperación, creemos que sería muy poco sensible que en estos momento se apruebe cualquier nuevo impuesto”.