Alistan cambios en la Miscelánea Fiscal 2022; jóvenes sin empleo salvan multas fiscales

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se perfila este lunes a aprobar los proyectos de Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos 2022, pero con cambios que generaron polémica en la propuesta original que les hizo el Ejecutivo federal, como evitar multas fiscales para los mayores de 18 años de edad sin actividad laboral.

De acuerdo con el borrador del dictamen de la Miscelánea Fiscal que circula entre los legisladores, se aprobará la controvertida reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación que obliga a todos los mayores de 18 años de edad de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aun cuando no hayan iniciado aún su vida laboral.Sin embargo, para evitar multas a quienes no laboran, se agregó un párrafo en dicho artículo.

“Tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro ‘Inscripción de personas físicas sin actividad económica’, conforme al Reglamento de este Código, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones”, dice la adición.

El argumento del gobierno federal para obligar a que todos los mayores de edad se inscriban en el RFC, aun cuando no hayan comenzado su vida laboral, a fin de impulsar la cultura tributaria entre los jóvenes, facilitando con ello su incorporación al campo laboral.

La Comisión coincidió que, adicionalmente, este registro permitirá prevenir o desarticular acciones de robo de identidad que se ha detectado se realizan para la evasión o elusión fiscales.

“No obstante, a efecto de otorgar certeza sobre el tipo de inscripción que se deberá aplicar en estos casos, y tomando en cuenta las inquietudes manifestadas en el ejercicio de Parlamento Abierto del 11 de octubre pasado, esta Comisión Dictaminadora estima conveniente indicar en el último párrafo al apartado A del artículo 27 del referido Código que la inscripción se realizará bajo citado rubro, a efecto de que quede claro que tal inscripción no implica obligación fiscal alguna para los mayores de 18 años sin actividad económica… Con lo anterior destacaron que esta medida no dará lugar a la aplicación de sanciones”, explican los legisladores.

También agregaron un artículo Transitorio VI, en el que se señala que “Para los efectos de lo previsto en el artículo 27, Apartado A, párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación, la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas mayores de edad que no realicen alguna actividad económica se entenderá que no genera obligaciones fiscales hasta en tanto se incorporen a alguna actividad económica, por lo que no dará lugar a la aplicación de sanciones”.

SIGUE LEYENDO

Miscelánea Fiscal 2022 ofrecerá beneficios a las Pymes; ¿en qué consisten?

SAT no cobrará impuestos por depósitos mayores a 15 mil pesos; te lo aclaramos

DRV