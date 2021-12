Tragedia en Chiapas: ¿Quiénes eran los 55 migrantes que murieron trágicamente?

"¡Toda mi familia está muerta! ¡Toda mi familia murió!", era las palabras de impotencia que un joven migrante centroamericano no identificado compartía ante las cámaras de televisión la tarde de este jueves, tan solo unos minutos después que el tráiler que lo transportaba a él y a otras 159 personas se impactara contra un puente peatonal que se localiza metros adelante del Puente Belisario Domínguez y Ribera Cahuaré, ubicado en Chiapa de Corzo.

El fatal accidente dejó un saldo de 55 personas fallecidas y 105 heridas, de acuerdo con el reporte que dio esta mañana el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el reporte que se incluye en la investigación del siniestro, la unidad salió alrededor de las 14:00 horas de este jueves 9 de diciembre desde la frontera de México con Guatemala, y se dirigía al estado de Veracruz.

Sin embargo, alrededor de las 15:30 horas, cuando el tráiler transitaba sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo y justo después de cruzar Puente Belisario Domínguez y Ribera Cahuaré, la unidad, que era conducida a exceso de velocidad, se impactó contra un puente peatonal. De acuerdo con los primeros reportes, segundos antes del impacto la unidad no soportó el peso de los 160 migrantes que viajaban en el interior del contenedor, por lo que al tomar una curva se fue sobre su costado derecho y de esta manera terminó impactando el puente.

La intensidad el impacto provocó que el contenedor quedara totalmente destrozado y los restos del mismo terminaron sobre el costado derecho de la carretera. Hasta este punto, y solo instantes después del choque, comenzaron a llegar decenas de vecinos de la zona, quienes comenzaron a auxiliar a las decenas de heridos que yacían tendidos en el asfalto, sobre la cuneta o incluso en el interior del contenedor, en donde no se distinguía entre muertos y heridos.

¿Cuáles son las cifras de la tragedia en Chiapas?

En la unidad siniestrada viajaban al menos 19 menores de edad. FOTO: Cuartoscuro

Este viernes, el Comandante Luis Rodríguez Bucio dio a conocer la cifra actualizada que dejó la tragedia en Chiapa de Corzo: "El reporte preliminar informa de 55 personas fallecidas y 105 lesionados, 83 ahombres y 22 mujeres, que se encuentran hospitalizados en diferentes nosocomios de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez," destacó. El funcionario también indicó que el chofer se fue a la fuga tras el accidente y que, de acuerdo con testimonios de vecinos, escapó por el Río Grijalva.

Rodríguez Bucio informó que en el lugar del accidente murieron 49 personas y otros cinco migrantes perdieron la vida mientras eran atendidos en diversos hospitales ubicados tanto en Chiapa de Corzo como en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, ubicada a 10 kilómetros de distancia, mismos que no se daban a basto para atender a los 105 lesionados.

"Las nacionalidades de los lesionados son; 95 de Guatemala, una de Honduras, otra de México y Ecuador, una de República Dominicana y cinco más sin definir. Se reportaron al menos 19 menores de edad que iban a bordo de la unidad", informó el Comandante de la Guardia Nacional, quien se encuentra en Chihuahua de gira junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tráiler con migrantes no cruzó puestos de revisión

49 migrantes murieron en el lugar del choque, mientras que otros seis en los hospitales en los que eran atendidos. FOTO: Cuartoscuro

Luis Rodríguez Bucio destacó que de acuerdo con los testimonios de los propios migrantes que viajaban en el interior del tráiler, ellos ingresaron hace algunos días a territorio mexicano, por la zona conocida como "La Mesilla", tiempo durante el que permanecieron en diversas casas de seguridad a la espera de iniciar su traslado por el territorio nacional. Fue hasta el día de ayer, a las 14:00 horas, cuando abordaron el tráiler para dirigirse hacia Veracruz, en su camino para llegar a los Estados Unidos.

El Comandante de la Guardia Nacional descartó que el tráiler en el que se transportaban los 160 migrantes por Chiapas haya pasado por algún puesto de revisión a lo largo del trayecto que recorrió, por lo cual no fue detenido. Informó que la unidad pertenece a la empresa Z Transportes, que tiene domicilio fiscal en kilómetro 291 de la autopista México-Veracruz, la cual hasta ahora no se ha contactado para no interferir con la investigación en curso, aseguró.

Rodríguez Bucio también informó que la Fiscalía de Chiapas y la Fiscalía General de la República (FGR) ya iniciaron una investigación por el delito de homicidio contra quien resulte responsable. Este viernes, en entrevista para Heraldo Radio en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García, también confirmó esta información.

El tráiler transportaba a 160 migrantes, y se dirigía hacia Veracruz. FOTO: Cuartoscuro

Además el funcionario destacó que existe un trabajo coordinado entre las autoridades federales, estatales y de la Cancillería, esto con el objetivo de poder ayudar a los extranjeros que resultaron lesionados y para repatriar los cuerpos de quienes perdieron la vida. "El conductor del camión escapó, por lo que estamos en su búsqueda. Esperamos que con la información que hemos recabado sobre el camión y algunos documentos que encontramos, podamos dar con los responsables a la brevedad, especialmente ahora que la FGR atrajo el caso", declaró Luis Manuel García.

¿Quiénes era los 55 migrantes que perdieron la vida en el fatal accidente?

Instantes después de que el tráiler, con 160 migrantes a bordo, se impactara contra el puente peatonal, vecinos de las colonias aledañas, así como automovilistas y peatones se unieron a las labores de auxilio a las decenas de heridos. Poco a poco y con el paso de los minutos las primeras imágenes de la tragedia comenzaron a recorrer el país y el mundo. En redes sociales internautas compartieron videos y fotografías que daban testimonio de la magnitud del accidente.

Vecinos de colonias aledañas, así como personal de los servicios de emergencia, brindaron auxilio a las víctimas. FOTO: Cuartoscuro

Fue así como se pudo ver decenas de cuerpos inertes hacinados en los restos del contenedor del tráiler y a numerosos heridos que recibían ayuda tanto de vecinos como de elementos la Cruz Roja, bomberos y Protección Civil que fueron desplegados en la zona. Algunos de los migrantes que viajaban en la unidad siniestrada, y que presentaban heridas menores, realizaron algunas declaraciones a la prensa en donde relataron cómo ocurrió la tragedia.

Fue así que describieron cómo fue que el tráiler se fue de lado instantes después de tomar una curva y se impactó de manera directa contra uno de los pilares del puente peatonal; así mismo narraron cómo algunos vieron al chofer huir hacia el Río Grijalva, y cómo varios de sus compañeros de viaje que pudieron caminar por su propio pie, huyeron del lugar malheridos y se escondieron en las colonias aledañas para evitar ser detenidos por personal de migración y que después fueran repatriados a sus países de origen. Otros más siguieron su trayecto hacia Estados Unidos, mediante otros medios, expusieron.

