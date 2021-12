Tragedia en Chiapas: Accidente deja 55 muertos y 105 heridos; en el tráiler viajaban 19 menores

El General de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó esta mañana que el día de ayer aproximadamente a las 15:30 horas en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, un tráiler, el cual trasladaba a alrededor de 160 migrantes procedentes de diversos países centroamericano, se estrelló contra un puente peatonal, lo que dejó como saldo decenas de muertos.

Rodríguez Bucio informó que el conductor de la unidad se dio a la fuga. "El reporte preliminar informa de 55 personas fallecidas y 105 lesionados, 83 ahombres y 22 mujeres, que se encuentran hospitalizados en diferentes nosocomios de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez," destacó. El percance se produjo en el Puente Belisario Domínguez y Ribera Cahuaré en Chiapa de Corzo.

Cinco de las personas fallecidas murieron en diferentes hospitales. "Las nacionalidades de los lesionados son; 95 de Guatemala, una de Honduras, otra de México y Ecuador, una de República Dominicana y cinco más sin definir. Se reportaron al menos 19 menores de edad que iban a bordo de la unidad", informó desde Chihuahua durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El General informó que los servicios de emergencia, así como vecinos de la comunidad, ayudaron a los heridos a los pocos minutos de ocurrida la tragedia. De acuerdo con los testimonios de los migrantes, ingresaron unos días antes al territorio mexicano por la zona conocida como "La Mesilla" y permanecieron en un domicilio a la espera de iniciar su traslado por el territorio nacional. Fue hasta el día de ayer, a las 14:00 horas, cuando abordaron el tráiler para dirigirse hacia el norte del país.

Se inicia carpeta de investigación por la tragedia

El accidente ocurrió a las 15:30 horas, en el kilómetro 6 de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo. FOTO: Cuartoscuro

El General Luis Rodríguez Bucio también destacó que ya se inició la carpeta de investigación por delito de homicidio contra quien resulte responsable. Cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador hizo un llamado unánime a seguir uno de los plane çs que proponen para Centroamérica, y de esta manera "evitar este tipo de desgracias":

"¿Porqué no implementar el programa de visas temporales de trabajo? ¿Porqué no regular ya el flujo migratorio? Desde luego no es un asunto sencillo para el presidente (Joe) Biden, yo noté que él tiene voluntad de apoyar a migrantes, incluso presentó una iniciativa para regularizar la situación de 11 millones de migrantes mexicanos, pero hay oposición y también hay allá 'politiquería'", declaró.

López Obrador señaló que dará seguimiento al curso que tome esta iniciativa en el vecino país den norte: "Por eso vamos a estar pendientes, de la decisión que tomen los partidos y sin caer en injerencismos, vamos a señalar, respetuosamente, qué partido ayuda, apoya a migrantes que por necesidad tiene que irse a buscar la vida, a trabajar honradamente en Estados Unidos, y qué partidos no, no vamos a quedarnos callados si maltratan a mexicanos en Estados Unidos. Hay 38 millones de mexicanos en este país, el segundo grupo de población hispano"; indicó.

El percance se produjo en el Puente Belisario Domínguez y Ribera Cahuaré en Chiapa de Corzo. FOTO: Cuartoscuro

El mandatario hizo énfasis en que el problema migratorio no se soluciona con medidas coercitivas: "Vamos a seguir insistiendo en que el problema migratorio no se soluciona con medidas coercitivas, porque la gente no sale de sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad," destacó.

