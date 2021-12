“No es un disfraz”, famosa Drag Queen denuncia discriminación en parque de Santa Fe: VIDEO

A través de sus redes sociales, la famosa youtuber y Drag Queen conocida como, Genn Taft, denunció haber sido víctima de discriminación por elementos de seguridad del parque “La Mexicana”, el cual, se ubica en la zona de Santa Fe en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.

Como se mencionó antes, fue a través de sus redes sociales donde la influencer denunció los hechos y compartió una serie de videos en el que se puede apreciar que elementos de seguridad del conocido parque le piden que se retire del lugar argumentando que estaban prohibidas las fotos con “disfraces” por lo que si quería tomarse fotos de esta manera tendría que solicitar un permiso especial a la administración del lugar.

Ante los argumentos del elemento de seguridad, la influencer señaló que su atuendo no era un disfraz y que así era como se vestía habitualmente, además, le pidió al guardia que le dijera de qué estaba disfrazada a lo que este respondió que de “Cenicienta”, provocando la indignación de Genn Taft, quien ante la situación prefirió retirarse del lugar para no discutir con los guardias a quienes calificó de “ignorantes”.

“Decidí dejar de discutir con ellos e irme, ya que era obvio que lo que estaban haciendo era discriminarme. Cuando les dije que no disfrazada de “La Cenicienta”, me dijeron que era un “hombre disfrazado de mujer”. La verdad no tengo nada que discutir con tipejos tan ignorantes”, escribió la influencer, quien en otro video mostró que fue escoltada por el guardia de seguridad y por un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), hasta que dejó las instalaciones del parque “público”.

En otro momento, la conocida Drag Queen compartió una fotografía del reglamento interno del parque “La Mexicana” que le otorgaron los guardias de seguridad donde si bien hay ciertas restricciones para la toma de fotografías, nunca se estipula que “los hombres disfrazados de mujeres” como se refirieron los guardias a Genn Taft, no puedan tomarse fotos dentro de las instalaciones del parque.

Tras esta denuncia de Genn Taft, se generó una ola de indignación en redes sociales y le recomendaron interponer una denuncia formal ante las autoridades correspondientes para que su caso no quede impune y no se vuelva a repetir una situación de este tipo, además, también se pidió la intervención de las autoridades de la alcaldía Cuajimalpa para que regulen de mejor manera las normas de convivencia en este conocido parque.

Luego de haber realizado la denuncia, Genn Taft no volvió a tocar el tema en sus redes sociales, por lo que se desconoce si tiene pensado ejercer acciones legales en contra del parque, sin embargo, se espera que en las siguientes horas hable de forma más detallada sobre este desafortunado episodio de discriminación que vivió en el parque la Mexicana de Santa Fe.

