Ricardo Monreal propone que Santiago Nieto labore como asesor en el Senado

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila puso sobre la mesa que se analice proponer a Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como asesor del Senado.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, el también coordinador de Morena fue cuestionado sobre si tras la renuncia de Nieto Castillo a la UIF, tras un escándalo por su boda en Guatemala, la Cámara alta podría invitar a laborar como asesor.

"No es mala idea, voy a hablarlo con los grupos parlamentarios, no es mala idea (que trabaje como asesor) porque esa gente tiene aprovecharse. Es una posibilidad que no puedo asegurar, yo le tengo un buen aprecio y le tengo una buena opinión de sus conocimientos", dijo Monreal Ávila.

Incluso sostuvo que Santiago Nieto es un hombre provo, siempre fue un funcionario eficaz y parece que leal a México en su trabajo.

"No es correcto ni justo que a un servidor público que tenga capacidad y talento se le vaya a prohibir incorporarse alguna actividad para sobrevivir, ya no para otra cosa. No me uno al coro de linchamiento ni tampoco hago del árbol caído leña. No. Lo que era hace dos días un servidor ejemplar ahora es un traidor, yo no me sumo a ese coro", indicó el senador Monreal.

Guatemala

El legislador zacatecano vio con congruencia la renuncia de Santiago Nieto a la UIF, tras su boda en Guatemala con la consejera electoral Carla Humphrey.

En ese sentido, el líder de Morena, Mario Delgado, coincidió en que el ex titular de la UIF actuó con congruencia.

Tanto Monreal, como Mario Delgado fueron invitados a la boda de Santiago Nieto, pero ambos no acudieron por sus labores, el primero en materia legislativa y el segundo por una gira en Aguascalientes como líder nacional de Morena.

