Metro CDMX: Usuarios cierran lateral de Viaducto; restablecen servicio en Línea 9

La mañana de este martes, usuarios de la Línea 9 fueron desalojados de la diferentes estaciones de el servicio de Metro de la CDMX debido a que iban a realizar una revisión. Esta situación generó una serie de problemas y retrasos para las personas que se encontraban esperando ingresar para comenzar su día.

A través de redes sociales la gente comenzó a quejarse por no avanzar en las largas filas que se crearon por la revisión que se está realizando por parte de los equipos de la línea que empieza en Pantitlán. En caso de necesitar tomar metro tome sus precauciones, siendo la L1 y L5 las mejores opciones para cambiar el transporte en esta caótica mañana del 9 de noviembre para los usuarios de la L9.

Después de la sorpresa que se llevaron los usuarios de dicha línea, la cuenta oficial del Metro de la Ciudad de México confirmó que el motivo por el que no se abrieron algunas estaciones de la Línea 9 tuvo que ver con una revisión de sistemas. Las estaciones que se vieron afectadas, es decir, cerradas son: Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva por ambas vías. Hasta el momento solo hay un servicio provisional de Velódromo a Tacubaya.

La gente cierra vialidades

Los usuarios que se vieron afectados decidieron cerrar algunas calles para protestar por el no contar con el servicio del metro abierto cuando llegaron; además de no contar con algún informe o dato donde se les hubiera informado que iban a realizar esta revisión del sistema para tomar medidas antes de salir de casa y no al llegar a la estación y que estuviera cerrada. Los usuarios cerraron la lateral de Viaducto con dirección hacia el #AICM. Dicen que no se quitarán hasta tener un transporte para llegar a sus destinos.

Ya funciona con normalidad la Línea 9

A través de la cuenta oficial del Metro de la Ciudad de México se informó que el servicio fue restablecido a las 10:49 horas, luego de varias horas en las que fue suspendido causando afectaciones a los usuarios que usan ese medio de transporte para dirigirse a escuelas y oficinas.