“El que mienta madre, no prospera”: AMLO arremete contras los discursos de odio en las redes sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la conferencia Mañanera que “el que mienta madre, no prospera” en relación a los discursos de odio que se presentan en las redes sociales.

“Eso tiene un efecto de boomerang. El que mienta madre, el que insulta, el que utiliza lenguaje violento no prospera, al contrario, se le revierte”, expresó el jefe del Ejecutivo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Por lo anterior, López Obrador indicó que se debe hacer conciencia de eso, que se puede polemizar y debatir sin agresiones, sin violencia.

AMLO prefiere que no haya regulación en las redes

Lopez Obrador indicó que los discursos de odio y la regulación de los contenidos en las redes sociales son un tema que está en debate a nivel mundial, expresó que es un partidario de que no haya censura, que no se limite a nadie su libertad de expresión donde incluso se acepten los excesos, “prefiero eso a la censura, se debe cuidar que no haya regulación”, aseguró.

Dijo que se le debe tener confianza a los ciudadanos y usuarios en redes para que nosotros mismos nos auto limitemos, y arremetió cuando Twitter canceló la cuenta del otrora presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Quién hace la regulación, en el caso de las redes cuando se censura hay veces que se cometen injusticias, podría recordar que cuando cancelan la cuenta de Trump, manifesté inconformidad, no puede una corporación poderosa quien sea, silenciar al presidente de un país, eso no. Eso es un agravio, es un ataque a la libertad, no estoy de acuerdo con eso”, acotó el mandatario.

Por último, señaló que algunas de las empresas de redes sociales favorecen a los partidos de derecha al asegurar que reproducen más lo que dicen y posiblemente opaquen lo que dicen los opositores.

"Nosotros no queremos eso, queremos libertad, y los medios se regulan con los medios. No conviene que haya regulación porque habrá mucha censura. Se debe poner a salvo el derecho que tenemos todos de manifestarnos", expresó.

