Jamás voy a traicionar de donde vengo: Claudia Sheinbaum

Al recordar que tiene más de 20 años participando en el mismo movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que jamás va a traicionar de donde viene.

En conferencia de prensa, la titular del ejecutivo local afirmó que no es líder de la oposición para contradecir al mandatario.

“Venimos, desde hace más de 20 años, luchando en el mismo movimiento. A lo mejor, lo que quisieran ver, es que yo me opusiera al Presidente en la Reforma Energética o los problemas de fondo del país, pues si somos parte del mismo movimiento, somos parte de la Cuarta Transformación, cómo me voy a hacer un líder de la oposición, no, eso no, jamás.

“Aquí siempre decimos: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, yo jamás voy a traicionar de donde vengo, jamás, entonces somos parte del mismo movimiento”, dijo en conferencia de prensa.

Tras regreso a clases, Claudia Sheinbaum descarta repunte de casos COVID-19 en CDMX

A la mandataria capitalina se le ha acusado de imitar al ejecutivo federal, incluso de no ser independiente a él. Claudia Sheinbaum agregó que pueden no coincidir en algunos temas, pero en lo esencial están de acuerdo.

“En algunas cosas particulares habrá ciertas diferencias, pero en lo esencial estamos totalmente de acuerdo, pues si no soy de la oposición”, dijo.

La líder de la capital habló de su trayectoria

Nuevas tarjetas del programa Mi Beca Para Empezar, en Xochimilco

En la alcaldía Xochimilco, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó nuevas tarjetas del programa “Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar”. La Mandataria capitalina acudió a la Escuela Secundaria Diurna N° 36 "Cuauhtémoc".

"Para nosotros, para el proyecto que representamos, desde el Presidente de la República, nosotros, en la Jefatura de Gobierno, lo que queremos hacer en nuestro país y en nuestra ciudad es promover Derechos; que la Educación, así como dice la Constitución, sea un Derecho para todos y para todas, desde Preescolar hasta la Universidad.

"Por eso estamos dando esta Beca para el 'Bienestar de Niñas y Niños', porque la Educación Pública no solo son los inmuebles, no solo son los maestros y las maestras, sino es que, realmente, nuestros niños y nuestras niñas tengan la posibilidad de ir a la escuela sin ninguna preocupación por parte, en particular, de las madres de familia", explicó la titular del Ejecutivo local.

Mauricio Tabe convoca formalmente Claudia Sheinbaum a asistir a la Cámara de Diputados

En este programa, son beneficiados 1 millón 200 mil niños y niñas de educación básica inscritos en una escuela pública de la Ciudad de México reciben la beca, desde preescolar hasta secundaria, así como en los Centros de Atención Múltiple (CAM).

En septiembre tuvo un incremento del 15 por ciento adicional y anualmente, cada agosto, tendrá un aumento adicional. El Gobierno capitalino también implementa el programa “Va Segur@” que incluye protección, en caso de caso de un accidente escolar en el trayecto o en el plantel; “La Escuela es Nuestra. Mejor Escuela” para llevar a cabo el mantenimiento menor en la infraestructura de instituciones; Desayunos Escolares Calientes; y “Útiles y Uniformes Escolares”.

Además, con el nuevo plástico los estudiantes tendrán acceso a eventos especiales, culturales y deportivos.

