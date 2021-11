Mauricio Tabe convoca formalmente Claudia Sheinbaum a asistir a la Cámara de Diputados 

El vocero de la Unión de Alcaldías (UNA CdMx), Mauricio Tabe anunció que hoy enviará un oficio, para convocar de manera formal, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum a asistir a la Cámara de Diputados para solicitar mayores recursos para la capital.

En entrevista en la colonia Popotla, el también alcalde de Miguel Hidalgo puntualizó que esta invitación está abierta para los siete alcaldes de Morena y es que el objetivo es tener los recursos suficientes para atender las demandas de los ciudadanos.

“Creo que la Ciudad de México merece muchos más recursos. Necesitamos recursos para obras hidráulicas, y mantenimiento del Metro”, resaltó.

Añadió que se encuentran en diálogo con los diputados federales para que sean recibidos la próxima semana, no obstante, expuso debe ser antes del 15 de noviembre.

“La siguiente semana es clave para que podamos explicar qué es lo que queremos, para que lo queremos, vamos a pedir recursos para obras y seguridad, temas muy concretos”, refirió.

Dijo que de no tener una respuesta favorable de la Cámara de Diputados, “la Ciudad de nos va a caer por falta de recursos”.

Resaltó que si el órgano legislativo federal le da la espalda a los capitalinos, “los capitalinos los van a volver a castigar, principalmente, a Morena”.

“El presupuesto público debe debatirse y vamos a levantar la voz por los vecinos; no es dinero para el gobierno sino para los vecinos. No hay colores. No hay tema político. Es de verdad que no nos digan que no hay dinero. El problema es que las prioridades del gobierno federal están equivocadas”, resaltó.

Apuntó que “no queremos recursos para que anden con sus brigadas de operación política, para grilla no queremos, si es para grilla que mejor ni se paren”.

Por otra parte, Tabe Echarte dio banderazo de salida al programa “OLA ((por sus siglas Orden, Limpieza, Atención) de servicios”, que recorrerá las 89 colonias de la demarcación atendiendo las necesidades de los vecinos en esta materia.

Explicó que se llevarán a cabo servicios de bacheo, balizamiento, sustitución de luminarias, desazolve, entre otros en las diferentes colonias de la demarcación.

“Esta OLA de servicios no nada más es un nombre, es todo una filosofía de cómo queremos transformar el espacio público”, sostuvo.

En las inmediaciones del Parque Diana, el alcalde dijo que “en esta OLA de servicios no hay favoritismos, no hay influyentismos, no hay amiguismos, van a ser parejos los servicios para todos, para todas las colonias”.

En el banderazo de salida estuvieron presentes el Director de Servicios Urbanos de la Alcaldía, David Rodriguez Lara y el Director General de Obras, Manuel Reyes Vite, así como los concejales Mayeli Ruiz, Diego Ramírez Cruz, Alberto Burgoa Maldonado, y Dairen Pizaña.

SIGUE LEYENDO

DRV