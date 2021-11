¡Fuertes imágenes! Hombre se avienta desde lo alto de la Torre Adamant

Un hombre conmocionó a todos los vecinos y a la gente que estaba en Plaza Galerías – Hipódromo en Tijuana, ya que en la noche se aventó desde el piso 25 del edificio Adamant, momento que se hizo viral en redes sociales donde se puede escuchar a la gente gritando al ver como caía del edificio. Se dice que el joven realizó este acto por estar bajo la influencia de algunas sustancias.

Los primeros reportes que se presentaron, previo al incidente fueron a las 19:00, donde se indicó que la persona que se encontraba en el balcón amenazaba con quitarse la vida, esto al aventarse desde el piso 25 del edificio. Gracias a las denuncias que se presentaron al ver esta situación, las autoridades acudieron al lugar.

Con las autoridades en la zona y varias personas preocupadas a la espera de ver cómo terminaba la historia, el joven decidió lanzarse al “vacío” con la intención de quitarse la vida. Previo a llegar a la superficie se alcanza a impactar contra el mismo complejo habitacional, lo que habría causado un fuerte gaño en la persona.

El video

Al poco tiempo que el joven se aventara, la gente colgó el video a redes sociales haciendo que este tema se volviera viral, pero se tiene que mencionar que el chavo no se estrelló contra el pavimento o suelo, ya que terminó cayendo en una alberca, misma por la que no se sabe si falleció o no.

En el video que se compartió en Twitter se puede escuchar música a todo volumen a algunas personas sufriendo por ver cómo el joven se abalanzaba de un lado a otro amagando con tirarse del edificio para terminar con su vida.

Antes de terminar con el video se alcanza a ver que pega con parte del edificio para terminar en la piscina que se comentó anteriormente. Hasta el momento se desconoce si perdió la vida después de aventarse del piso 25 por impactar en la alberca, pero seguro se llevó fuertes lesiones.

