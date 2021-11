Adolescentes de 15 a 17 años reciben su primera dosis contra el Covid-19 en la CDMX

“Bajar la guardia no es opción”, coinciden jóvenes de 15 a 17 años sin comorbilidades de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza, después de recibir su primera dosis de Pfizer contra el COVID-19.

En la Biblioteca Vasconcelos, tras 20 meses de espera y después de hora y media de estar formada, Zoe Calderón, quien cumple 15 años en diciembre, señaló que con la vacuna se siente más protegida pero eso no significa qué hay que dejar que cuidarse.

“Creo que todavía hay que seguirnos cuidando y mantenernos en casa hasta que esto ya se empiece a normalizar un poquito más. Claro que no hay que bajar la guardia y siempre con cubre bocas”, dijo sonriente.

Itzel Alcázar Ventura, de 17 años, acompañada de su abuelo José Jaime Ventura, comentó que con todo y la inyección hay que seguir cuidándose porque ya toda la gente realiza sus actividades



“Pues bien, ojalá ya podamos seguir nuestra vida normal, obviamente con las medidas pero ya poder salir com antes, aunque de todos modos todos ya salieron, obviamente hay que seguir cuidándose porque la vacuna no te asegura que no te vaya a dar (el COVID) sólo es preventiva”, aseguró.

Proveniente de la alcaldía Benito Juárez, con 17 años de edad, Víctor Fernández, señaló que con la vacuna se siente más tranquilo después de todo lo que ha pasado con la pandemia.

“No para nada (hay que bajar la guardia) Esto es nada más un protección pero hay que seguir cuidándonos y si se juntan, tomar precauciones y no con mucha gente, algo tranquilo para evitar problemas”, recomendó.

Aunque algunos ya van clases presenciales, y otros esperan enero para regresar a su escuela, la primera dosis de Pfizer les da mayor confianza en la intención de reanudar sus actividades escolares esperando que pronto les informen que la segunda dosis, está lista.

