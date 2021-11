Plan emergente de manejo de residuos dependerá de los acuerdos que alcancen los presidentes metropolitanos

El plan emergente de destino de residuos que se dirigirán al relleno de Ixtlahuacán de los Membrillos, dependerá de los acuerdos que tengan los presidentes municipales metropolitanos, por lo pronto con los pepenadores se logró un acuerdo para establecer un centro que les permita seguir trabajando mientras que se avance en el proceso de cierre de Los Laureles.



Patricia Martínez, Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio destacó que podría llevarse al menos una intervención que mínimo tomaría seis meses, aunque dijo que las autoridades municipales deberán definir el tiempo y la cantidad de residuos que se llevarán a Ixtlahuacán de los Membrillos y a Picachos

“En este momento hay una construcción de una planta de transferencia cerca de donde está R18, 18 de marzo y también uno de los acuerdos que se logró con el gremio de pepenadores es la habilitación de un centro también de transferencia en la zona oriente de la Ciudad donde puedan operar de manera ordenada y eficiente con el apoyo de Semadet, también con el cumplimiento de la norma… no tenemos una ubicación definida, lo que se busca es que sea entre el municipio de El Salto y Tonalá”.

Jalisco analiza el regreso presencial al 100% en escuelas

El acuerdo al que se llegó el día de ayer fue firmado al instalarse la mesa de diálogo en donde firmó Araceli Batres, lidereza de pepenadotes, el secretario general de la CROC, Antonio Álvarez Esparza y el secretario de gobierno, Enrique Ibarra y se espera que el próximo lunes se mantenga una reunión para que firmen también los presidentes municipales de El Salto, Ricardo Santillán y de Tonalá, Sergio Chávez.

Enrique Alfaro asegura que costo de operación de Línea 4 fondearía la participación de inversión privada

Realmente quienes debieron dar la solución de lo que pasaría con los pepenadores, debió ser Caabsa Eagle, sin embargo no fue así y aunque están obligados como parte del proyecto ejecutivo del plan de cierre, rehabilitación y abandono de Los Laureles a entregar un análisis del perfil de los pepenadores, la propuesta de plan de acción con ellos y desde Semadet se les va a requerir que se cubra con el documento, aunque no hay alguna sanción de no entregarse.

Sigue leyendo:

Gobierno de Jalisco e industria privada se comprometen a descarbonizar la economía para 2050

Presupuesto de Jalisco para 2022 tendrá un incremento real del 6.9%

Anuncian fideicomiso para escuelas públicas en Jalisco