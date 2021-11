Emilio Lozoya rechaza haberse fugado

Cada vez que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República señalaba que se había fugado, luego de que se giró una orden de aprehensión en el 2019, Emilio Lozoya fruncía el ceño en expresión de asombro y molestia.



A pesar del cubre bocas, Lozoya Austin mostraba su sorpresa por las imputaciones que hacía el representante social de la FGR, Manuel Granados, quien pidió que se modificaran las medidas cautelares y se le aplicara la prisión preventiva justificada.



Ante esta y otras acusaciones, Lozoya Austin solicitó la palabra para defenderse de las acusaciones de riesgo de fuga y evadirse de la acción de la justicia.



Afirmó que nunca se dio la fuga y expuso que antes y después de que se ordenará su aprehensión en 2019 sostuvo reuniones con altos funcionarios mexicanos para negociar su colaboración con las autoridades.

También sobre el señalamiento de que no se ve la intención de reparar el daño al que se comprometió, Lozoya expuso que llevan más de un año realizando las gestiones y se ha avanzado dentro del criterio de oportunidad al que se acogió.



Sobre insultos y groserías en contra de la Fiscalía General de la República aclaró que nada está más lejano a la verdad.



El ex funcionario federal descartó un intento de esconderse o irse al extranjero:



“La FGR sabe a qué hora y en donde estoy y lo saben porque tengo un brazalete”, argumentó.



Rechazo también, que haya a su favor un trato privilegiado o de impunidad con las autoridades federales, ya que su familia ha sido objeto de persecución, entre ellas su madre, Gilda Margarita quien estuvo encarcelada en 5 prisiones diferentes en Alemania.



Luego de escuchar las imputaciones aseguró que seguirá colaborando con las autoridades para que salga toda la verdad y se castigue a los responsables de los presuntos actos de corrupción por el caso Odebrecht.



A pesar de la defensa y del compromiso para continuar revelando información para continuar con la investigación en contra de actores políticos involucrados, se ordenó la prisión preventiva justificada en su contra.



Al escuchar la determinación del juez José Artemio Zúñiga Mendoza, la señora Gilda Margarita cogió el antebrazo de Emilio Lozoya quien la miró pidiéndole que no se preocupara mientras tocaba su hombro buscando tranquilizarla ante la noticia.

