Marina administrará el Corredor Interoceánico para que no lo rematen ni privaticen: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la Secretaría de Marina tendrá a su cargo la administración del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) para evitar que este proyecto de gobierno sea rematado y privatizado en el futuro.

En un recorrido de supervisión por el puerto de Coatzacoalcos, el mandatario federal dijo que los parques industriales, las vías del ferrocarril y los puertos quedarán a cargo de la institución armada.

“Todo el proyecto del Istmo, los puertos, los ferrocarriles, porque no es nada más el ferrocarril del Istmo, es tán bien de Coatzacoalcos a Palenque, y de Ixtepec a Tapachula a la frontera con Guatemala, los parques industriales en el Istmo, todo es manejado o va ser manejado por una empresa que va a estar bajo la custodia de la Secretaría de Marina para que los bienes del pueblo de la nación no se trasladen, nos entreguen a particulares, no se rematen, ya no queremos más privatizaciones”, afirmó.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) es un proyecto que unirá los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz para conectar el comercio del Pacífico con Estados Unidos.

López Obrador señaló que sólo la Secretaría de Marina garantiza la protección del patrimonio del pueblo de México.

“Queremos cuidar lo que es de todos los mexicanos, y que mejor que la Secretaría de Marina para que cuide el patrimonio de todos los mexicanos en lo que tiene que ver con los puertos y con ferrocarriles de esta región. Las utilidades de la empresa se van a destinar para el pago de pensiones de las fuerzas armadas, y también de los trabajadores al servicio del Estado”, explicó.

En la supervisión, el presidente López Obrador estuvo acompañado por los secretarios de Marina, Rafael Ojeda, de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de Energía, Rocío Nahle, y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

dhfm

Segur leyendo:

