Ricardo Monreal rechaza ir a la boleta con otro partido; “si no es por Morena, es por Morena”, dice

Si no es por Morena, es por Morena, aseguró Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, al rechazar que no iría con otro partido para las elecciones presidenciales de 2024.

En entrevista con Adriana Delgado en su programa El Dedo en la Llaga en El Heraldo Televisión, recordó que desde hace 21 años ha luchado junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador para consolidar su ideal político.

“Voy a luchar dentro de Morena. No quiero apartarme del ideario político del presidente de la República. Yo luché para que esto llegara a feliz término el triunfo de la presidencia por 21 años”, expresó.

A su vez, aseveró que no le ofenden las expresiones de apoyo que ha tenido el mandatario federal para la sucesión en favor de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, o de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

“Yo lo he dicho: los gestos, los señalamientos, las expresiones del presidente en favor de alguno de los precandidatos no me ofenden. Es más, todas esas expresiones no me van a apartar del ideario político que sostiene Andrés Manuel López obrador”, indicó.

Ricardo Monreal en entrevista con Adriana Delgado en su programa El Dedo en la Llaga de El Heraldo Televisión (Foto: Especial)

En cambio, el también coordinador de Morena en la Cámara de Senadores adelantó que su primer paso es acercarse con la militancia. “Les diré que yo puedo representar de mejor manera la profundización de la democracia de nuestro partido en el país y la consolidación de la transición política que vive México”, completó.

Al ser cuestionado sobre el método de Morena para elegir a sus candidatos por medio de encuestas, el legislador expresó, de manera categórica, que no confía en este ejercicio demócratico.

“En las que hace Morena no. Porque no son transparentes, porque nadie sabe cómo se hacen, porque nadie sabe la metodología. Yo no confío en ellas porque he sido víctima de ellas”, lamentó.

Por ello, propuso que el candidato sea escogido por la militancia morenista por medio de elecciones primarias. “Las encuestas ya son mecanismos desgastados y no debe nadie ofenderse si yo digo que vayamos por elecciones primarias”, comentó.

Por último, oriundo de Zacatecas puntualizó que espera que el proceso de elección del candidato para la presidencia no divida a Morena. Aseguró que los tres aspirantes que han levantado la mano buscan la unidad del partido.

“Lo que queremos es que haya unidad en Morena y que el procesos no nos divida; que gane el que tenga mayores simpatía o mayores votos en unas primarias. Si así se hace, no tenemos por qué dividirnos”, sentenció.

Sigue leyendo:

Motivos por los que Arturo Herrera fue bajado de Banxico solo AMLO los sabe; asegura Ricardo Monreal

Victoria Rodríguez cumple con requisitos para ir al Banxico, asegura Ricardo Monreal

Ricardo Monreal llama a la SCJN a combatir excesos en el Poder Judicial