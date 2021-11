Ricardo Monreal advierte posible división en Morena por elección de candidatos

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reiteró la advertencia de que las encuestas para elegir a candidatos a cargos públicos, principalmente en la elección de 2022 en seis estados, podría causar una escisión en las filas morenistas.

En entrevista en Oaxaca, previo a acudir al informe del gobernador Alejandro Murat, el legislador zacatecano sostuvo que el mecanismo de encuesta está desgastado.

"Ese procedimiento de selección de candidato radica nuestra unidad, la encuesta para mí, debe ser sólo un insumo de la decisión. No resuelve, porque la encuesta ha sido un proceso ya desgastado. Si no es transparente y si no se aclara y si no se firma por todos los aspirantes, me temo que puede resultar una escisión dentro de Morena", afirmó.

El coordinador morenista aseguró que si no se cuida el proceso, puede generarse un problema serio de escisión y "más tarde de ruptura".

El coordinador de Morena en el Senado sostuvo que el mecanismo de encuesta está desgastado (Foto: Cuartoscuro)

"Sobre eso precisamente, de los seis estados que vienen para la elección de renovación del Poder Ejecutivo local y espero que tengamos una buena elección interna para que no haya estas justificaciones que le comento, de preocupación, de división y de ruptura al interior de Morena y sus aliados", manifestó.

Dijo que las elecciones del 2022 son seis estados importantes y, ahondó que la base fundamental de cualquier Gobierno democrático y de cualquier partido democrático, es su selección de candidatos a puestos de elección popular.

"Esta es una prueba de fuego de Morena, para el próximo año", expuso.

Al ser cuestionado sobre la elección del candidato al gobierno de Oaxaca, Monreal Ávila hizo votos porque el proceso se lleve a cabo de manera muy clara, muy transparente y que deje satisfechos a todos.

Expuso que incluso las encuestas podrían ser usadas para que personajes negocien otros cargos.

Sigue leyendo:

Contabilizan 52 aspirantes registrados por la gubernatura de Hidalgo por Morena

Rodolfo González exhorta a “jugar limpio” rumbo a la candidatura de Morena en Tamaulipas

Mara Lezama se registra como precandidata de Morena a gubernatura de Quintana Roo