PAN recibe municipio de Santiago Maravatío; ya gobierna el 50% de Guanajuato

Aunque aseguró que es un hombre “de palabra” y “de firmeza”, el Presidente Municipal de Santiago Maravatío, José Guadalupe Paniagua Cardoso, quien pidió el voto como Independiente, se afilió este lunes al Partido Acción Nacional para convertirse en el Alcalde albiazul número 23 en la entidad.

En una rueda de prensa con los dirigentes del partido, los diputados y hasta el templete azul, el Paniagua Cardoso descartó que sea una traición a sus votantes y que haya recibido o negociado algo a cambio de sumarse al PAN.

“Tenemos demasiado gastos, desgraciadamente tenemos que apoyarnos en Acción Nacional para que nos apoyen (…) yo soy un hombre de palabra, de soluciones y no de problemas (…) siempre he sido un hombre de firmeza (…) son tiempos complicados y todos tenemos que sumarnos a este proyecto, no podemos ser soberbios y necesitamos el apoyo del estado es una realidad”, afirmó entre frases pausadas y leídas.

Anticipó las críticas que recibirá en torno a esta determinación, aunque aseguró que no le importan porque de ellas no va a sacar nada.

“Sé que habrá señalamientos de gente de corta visión que le apuestan más a la destrucción que al trabajo, pero realmente no me importa”, afirmó.

Aseguró que los ciudadanos lo eligieron para dar resultados, por lo que no permitirá que el municipio se estanque. “Esto no cambia mi compromiso con ustedes'', dijo Lupe Paniagua.

El dirigente estatal de Acción Nacional, dijo que con esta afiliación del Alcalde y otros integrantes de su equipo, como la síndico Blanca Lilia Cardoso López, los regidores Pedro Flores Murillo, Mayra Cardoso Hernández, Juan Armando Cardoso Chávez y Rosa Echeverría Murillo.

“De 27 síndicos pasamos a 28, de regidores teníamos 142, pasamos a 146”, dijo López Mares al celebrar la adhesión de Guadalupe Paniagua quien ahora es el alcalde número 23 en la entidad.

“Con esto gobernamos el 50% de los municipios; de los 46 Ayuntamientos con Santiago Maravatío ya son 23 municipios: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, Purísima del Rincón, Salvatierra, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valle de Santiago y Victoria", dijo.

