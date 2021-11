Alonso Ancira comienza a reparar daño y transfiere 50 mdd a Pemex

El empresario y ex director de Altos Hornos de México (AHMSA) Alonso Ancira anunció que realizará una transferencia a Pemex de 50 millones de dólares como primer pago, (de los 216 millones de dólares que se comprometió a entregar) de reparación del daño por el caso Agronitrogenados.

En la comparecencia por videollamada ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Alonso Ancira reconoció que hará ese pago para no arriesgarse a perder Altos Hornos de México.

“Voy a adelantar este primer pago, estamos listos para cumplir. No me voy a arriesgar a perder la empresa por no cumplir con el pago y la garantía acordada con Pemex”, expuso en la audiencia. En el acuerdo reparatorio separatorio se estableció que si Alonso Ancira incumple con la reparación del daño por caso Agronitrogenados, Pemex se convertirá en nuevo dueño de AHMSA, y se reabrirá el proceso por lavado de dinero contra el empresario.

“Pemex y Pemex Transformación… y el imputado señor Alonso Ancira Elizondo reconocen que el incumplimiento dará lugar a que se ejecute: (I) la garantía otorgada ... sobre las acciones en Grupo Acerero del Norte S.A. de C.V., sociedad controladora de Altos Hornos de México S.A.B. de C.V., que representan 99 por ciento del capital social de esta última”, señala el acuerdo.

El juez Artemio Zúñiga solicitó la audiencia debido a que el empresario probablemente incumplió el acuerdo reparatorio al no comparecer en el día previsto para la constitución del fideicomiso de garantía a favor de Pemex.

“No pude abrir el fideicomiso en México porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores me lo impidió debido a la investigación por blanqueo de capitales que hay en mi contra, por eso lo abrí en Estados Unidos, pero el fideicomiso funciona, tan es así que el primer pago se realizará en las siguientes horas”, argumentó Alonso Ancira.

El abogado de Pemex, Vicente Francisco Sánchez expuso que la paraestatal solicitó al juez una audiencia para verificar la transferencia.

MAAZ