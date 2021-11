Oaxaca y su realidad compleja obliga a aspirantes a gubernatura a conocer bien el estado

Para Salomón Jara Cruz, Oaxaca no es un estado cualquiera, “no es un paseo en la Alameda”; es una entidad con grandes complicaciones, con problemas ancestrales, por lo que la virtud de un gobernante debe ser el diálogo, la comunicación, para encontrar las soluciones.

El senador de Morena describe así una de las cualidades que debe tener quien aspire a gobernar la entidad. “No sólo hay que registrarse, hay que conocer Oaxaca”, dice en torno al proceso interno de su partido para elegir al candidato a gobernador, que se renovará en las elecciones del próximo año.

“Hay que conocer las condiciones de vida social, política y económica, hay que conocer una realidad. Pongo como ejemplo que un médico cuando va a ver a su paciente y no lo conoce, pues va a estar muy difícil que el médico pueda atenderlo. Lo mismo pasa en Oaxaca, si uno no conoce a las comunidades, no conoce las condiciones de vida social, no conoce su problemática, es muy difícil resolver los problemas. Hay que tener sensibilidad, experiencia”, afirma.

Señala que en Oaxaca se registraron 18 morenistas para el proceso y algunos se reunieron con Mario Delgado, dirigente nacional del partido, para platicar sobre las encuestas y su metodología.

Revela que el partido va a contratar a dos empresas privadas para las encuestas, aunado a que el Comité Ejecutivo Nacional realizará una encuesta espejo, y con eso se tomará la determinación –que estaría lista en diciembre– de quién encabezará el proyecto.

Adelanta que aceptará los resultados de la encuesta, “porque soy un hombre de convicciones, soy una persona que conozco bien este proyecto”. Sin embargo, en caso de que vea los dados cargados, “si se están haciendo las cosas mal, lo voy a decir, a comentar, a denunciar, pero si las cosas se hacen bien, profesionalmente, con toda objetividad, lo voy a reconocer”.

Salomón Jara, uno de los fundadores de Morena en Oaxaca, considera que el estado es maravilloso, con recursos naturales, bosques, un litoral de más de 500 kilómetros en el océano Pacífico, con una gran riqueza natural y 16 grupos étnicos.

Lo malo, dice, “hemos tenido muy malos gobiernos”. Desde su perspectiva, uno de los desafíos es la inseguridad. “En Oaxaca ha habido un crecimiento de inseguridad terrible, grande, porque lo que es el Pacífico, lo que tiene tanto Puerto Escondido como Huatulco, han sido zonas de tráfico de enervantes. Esa zona, colindante con Guerrero, ha sido difícil. Ese sería el primer problema”.

POR FABIOLA CANCINO

