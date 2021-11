Nacerá en Yucatán nueva asociación de alcaldes de todos los partidos

El presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, informó que están conformando una nueva asociación de alcaldesas y alcaldes de ciudades capitales de todo el país que tendrá, entre sus objetivos, gestionar que se defiendan los presupuestos que le corresponda a cada Ayuntamiento y que se devuelvan los fondos que han desaparecido.



Dijo que han platicado con 26 alcaldes de diversos partidos políticos, como el PAN, PRI, PRD y Morena, por lo que esperan que se constituya formalmente a finales de diciembre o a principios de enero.



“Las ciudades capitales tienen retos y desafíos muy particulares con respecto al resto de municipios y lo que queremos es generar esas fortalezas que nos vinculen, que nos ayuden a hacer mejores ayuntamientos, compartir experiencias exitosas, e importar y exportar temas muy bien vistos en otras regiones del país”, abundó.



El edil panista aclaró que no importan los colores partidistas de cada integrante de esta nueva agrupación, más bien están dispuestos a mandar un mensaje de que no es momento de estridencia ni división, sino de unidad y de estar a favor de mejores prácticas gubernamentales.



A pregunta expresa, Barrera Concha señaló que dicha asociación también será una alianza para abordar temas relacionados con defender los presupuestos municipales ante los recortes de la Federación.



“He platicado con alcaldes de diversos partidos de que independientemente de las condiciones políticas de cada estado, nuestro deber y obligación es siempre gestionar que se respeten los recursos que le corresponda a cada municipio, y que se devuelvan fondos que han desaparecido, sobre todo en temas de seguridad”, expresó.



Recalcó que la intención es maximizar esfuerzos de gestión ante los Gobiernos estatales y el federal a través de dicha agrupación, pues con el peso de 32 alcaldesas y alcaldes se consiguen mejores beneficios en contraparte de lo que se pudiera hacer de manera unilateral.



“No funcionaría como un contrapeso u oposición, a mi esas palabras no me gustan porque habla de una diferencia, y lo que nosotros queremos es coincidencias, queremos presentar propuestas y queremos hacer nuestra parte también, no se trata de pedir dinero por pedir, se trata también de qué se ofrece para tener una recaudación más eficaz”, declaró.

