Hay química entre Biden, Trudeau y López Obrador, revela Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard calificó como “extraordinaria” la Cumbre de Líderes de América del Norte que sostuvieron en Washington los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau

“Muy exitosa, tuvimos una reunión trilateral yo diría extraordinaria, mucho muy positiva pudieron dialogar los tres mandatarios de manera muy precisa, pudimos descubrir ahí la química que hay entre ellos, la afinidad como una visión política común, porque los tres gobiernos tienen una prioridad incluyente, progresista, reconocieron mucho la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción”, señaló.

En conferencia de prensa en la Embajada de México en Estados Unidos al término de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el canciller mexicano dijo que entre los tres mandatarios existe “química” y “afinidad” política.

“Hay una afinidad ideológica, política y una buena química entre los tres, entonces yo diría eso va a significar una nueva etapa en la relación entre los tres mandatarios, y sobre todo que se reinstala la una idea, una visión común de Norteamérica en términos económicos, de desarrollo tecnológico, de diseño conjunto, de actuar de común acuerdo frente a diferentes tipos de circunstancias y dificultades”, explicó.

Marcelo Ebrard reveló que el presidente López Obrador expuso a Joe Bide y Justin Trudeau los alcances y beneficios de la Reforma Energética que se impulsa en México.

“No tuvimos una Mesa de Energía, eso me lo han preguntado mucho, el presidente si lo comentó él, sí lo comentó, de porque porque estaba hasta haciendo esto dentro de varias reformas que está haciendo esto, esencialmente el argumento el presidente es: el modelo actual no es sustentable, es muy caro implica subsidios cada vez crecientes, pero no fue un tema central, porque no era el objetivo, no teníamos una mesa para discutir una reforma de México”, indicó.

alg

Sigue leyendo

"Una América del Norte segura y próspera": El acuerdo entre AMLO, Biden y Trudeau

Participa Coyoacán en primera edición de Festival del Libro y la Cultura "Cantos"

Migrantes se entregan a autoridades del INM en Veracruz