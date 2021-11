Claudia Sheinbaum pide cero impunidad para corrutos en referencia al caso Toledo

Con el anuncio de la audiencia de extradición de Mauricio Toledo, en Chile, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió cero impunidad a los corruptos.

La mandataria capitalina recordó que el proceso lo encabeza la Fiscalía General de la República (FGR).

“La extradición la lleva la Fiscalía General de la República, con solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Entiendo que también participa, de alguna manera, Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo que tiene que ver con las relaciones en lo que tiene que ver en las relaciones con otro país, y lo que yo diría es cero impunidad a los corruptos, así de sencillo”, dijo en conferencia de prensa.

¿Qué el Gobierno de Chile no sea?, le cuestionaban a la jefa de Gobierno cuando respondió “cómplice, no el Gobierno de Chile, porque no es el Gobierno de Chile, hay todo un procedimiento que tiene que ver con la extradición.

“Nuestra opinión es que ahí donde está demostrado por la Fiscalía, por el propio Congreso de la Unión, que tuvo suficientes elementos para su desafuero, que cumpla con lo que tiene que cumplir con la justicia en México.

Ayer, el Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que el próximo 25 de noviembre en la República de Chile se llevará a cabo la Audiencia de Juicio de Extradición en contra del ex diputado federal Mauricio “N”, quien es buscado por su probable participación en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

Lo anterior, una vez que la Fiscalía General de la República informó a la Fiscalía local que el pasado 28 de octubre se presentó en tiempo y forma ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Petición Formal con fines de Extradición de Mauricio “N”, a fin de que la misma fuera transmitida por los conductos diplomáticos al Gobierno de la República de Chile.

En este sentido, el pasado 11 de noviembre, la Fiscalía Nacional de la República de Chile informó que ya fue entregada a la Corte Suprema el expediente de formalización del pedido de extradición de México en contra del ex alcalde de Coyoacán.

