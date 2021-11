México no necesita gobernadores "agachones", asegura Enrique Alfaro

Al criticar la reducción presupuestal y de que no se respeta el federalismo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, criticó que existan mandatarios estatales agachones ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, con esa actitud, no le sirven a sus entidades.

Entrevistado en el Tianguis Turístico en Mérida, sostuvo que en este país no hace falta incondicionales o gobernadores que agachen la cabeza, más bien voluntad de trabajar.

El mandatario dijo que en ese contexto está en riesgo el federalismo mexicano en su conjunto y que Jalisco tiene la “obligación moral” de fijar una postura al respecto.

“El Pacto Federal es respetar a las partes y las soberanías, defender las ideas no es pelearse con el presidente, es defender un modelo de República”, añadió.

En ese punto, Alfaro recordó que en unos días se llevará a cabo una consulta popular para que la ciudadanía decida si Jalisco se saldrá del Pacto Fiscal. Agregó que aportan mucho a la economía del país, pero el convenio actual les perjudica.

“Estamos dispuesto a ayudar a los estados más pobres, pero no a costa de nuestros propios intereses.. no queremos salirnos del Pacto Fiscal, pero estamos listos para hacerlo si no hay una renegociación”, insistió.