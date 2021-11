Joven corre y abandona a su compañera para evitar asalto en las calles de Ecatepec: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un grupo de ladrones interceptan a un par de mujeres para despojarlas de sus pertenencias, sin embargo, una de ellas se percata de la situación y sin importarle nada abandona a su compañera y huye despavorida para evitar ser víctima de los delincuentes, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos de este nuevo episodio de inseguridad ocurrido en las calles del Estado de México.

De acuerdo con la información del clip, el asalto ocurrió durante los primeros minutos del pasado sábado 13 de noviembre cuando un par de mujeres caminaban por la calle Sección 24 de la colonia Río de Luz en el municipio mexiquense de Ecatepec cuando fueron interceptadas por un vehículo de la marca Pontiac color rojo en el que viajaban al menos tres sujetos.

En las imágenes se puede apreciar que una de las mujeres se percata de las intenciones de los tripulantes del vehículo y corre sin mirar atrás hasta que logra dar vuelta en la siguiente esquina mientras que su acompañante no pudo escapar y fue detenida por dos hombres que descendieron del vehículo, no obstante, los hombres parecen desconcertados pues aparentemente buscaban a otras personas y se disponen a subir nuevamente al vehículo, sin embargo, el copiloto recapacita y sale nuevamente del auto para revisar la bolsa de la mujer y no se aprecia con claridad si se lleva algún objeto antes de regresar al carro y continuar su marcha.

Una vez que los hombres huyeron de la escena, la mujer recoge un objeto del suelo y continua su andar, sin embargo, no se aprecia si se volvió a reencontrar con la mujer con la que caminaba momentos antes de ser asaltadas.

Reacciones en redes

Las imágenes del asalto fueron grabadas por las cámaras de seguridad ubicadas en un domicilio de la calle Sección 24 de la colonia Río de Luz y fueron difundidas en grupos de vecinos de la colonia donde se generó una gran indignación por lo sucedido, además, se inició una campaña para tratar de localizar a los delincuentes, cabe mencionar que diversos internautas que dicen ser vecinos de la zona, aseguran que se han registrado otros casos similares donde ha estado involucrado el mismo vehículo Pontiac de color rojo que aparece en el video.

Por otra parte, algunos vecinos llamaron a la acción y propusieron realizar rondas de vigilancia e instalar alarmas vecinales para evitar que sigan aumentando los asaltos en la zona. Hasta el momento, las autoridades municipales no se han pronunciado al respecto de estos hechos, sin embargo, se espera que en las siguientes horas se informe si se atrajo el caso o si ya se están realizando las diligencias correspondientes.

