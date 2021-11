Tamaulipas: Rodolfo Valderrama se deslinda de publicidad violenta con su imagen

El delegado de programas federales en Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama, se deslindó de la publicidad con su imagen que usa escenas de Luz Verde de la serie surcoreana Los Juegos del Calamar, y en las que se observa como ejecutan a otros aspirantes de Morena en la entidad.

El vídeo fue difundido a través de grupos de WhatsApp, por lo que el aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, González Valderrama, aseguró que las notas e incluso los vídeos que promueven su imagen son "fuego amigo".

En entrevista en el municipio de Altamira, el delegado de programas federales en Tamaulipas, aseguró que ya se había deslindado de dicha publicidad, pues el vídeo ha causado polémica entre los mismos militantes, así como por periodistas de Tamaulipas que lo catalogan como apología delita en una de las entidades más violentas de México.

Foto: Especial

"Yo creo más bien es fuego enemigo, no es fuego amigo, no creo. No, no (es correcto lo de los vídeos del Juego del Calamar) yo ya me deslindé inclusive, ya hasta me divorciaron dos veces".

González Valderrama, aseguró que él se lleva bien con todos los demás aspirantes que buscan abanderar a Morena, pero en caso de que alguno tenga un proyecto personal "ahí se va notar", además aseguró que no sabe cuántos aspirantes se registraron por Morena, por lo que aseguró que estarán a la espera de la información que emita el partido.

dhfm

Seguir leyendo:

José Ramón Gómez va por candidatura a gubernatura de Tamaulipas con Morena

Inicia Programa de Apoyo de Rehabilitación e Inclusión para Bienestar de Niñas y Niños con Discapacidad en Tamaulipas

Tamaulipas monitorea caravanas migrantes por ser un conflicto social