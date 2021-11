Va por México amaga a Morena de cancelar acuerdos de reformas constitucionales ante cerrazón en Presupuesto

La alianza opositora Va por México en la Cámara de Diputados amagó a Morena y aliados que sí no aceptan cambios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, cuya discusión continúa este viernes, no habrá acuerdos para las reformas constitucionales que el oficialismo proponga, entre ellas la reforma eléctrica que está en puerta de discutirse.

En conferencia de prensa conjunta de los coordinadores del PAN, PRI y PRD, los legisladores señalaron también que no retirarán ninguna de las más de mil 500 reservas que presentaron para solicitar cambios al dictamen del PEF.

“Somos buenos entendedores, entendemos que, si no hay diálogo, no hay negociación, no hay convencimiento en este presupuesto, no habrá diálogo, no habrá convencimiento y tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales que vienen”, dijo el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, en conferencia conjunta de prensa con los coordinadores del PAN y PRI.