Beristaín Navarrete se registra va como candidata a gubernatura de Quintana Roo

Laura Esther Beristaín Navarrete, regidora del municipio de Playa del Carmen en Quintana Roo, se registró este viernes para contender por la gubernatura de la entidad por Morena.

En entrevista con Blanca Becerril en Reporte H para El Heraldo TV, la funcionaria reveló que buscará la gubernatura de la entidad que se disputará el próximo 5 de junio de 2022, dijo que está comprometida por el municipio que actualmente gobierna.

La aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, aseguró que, en caso de ganar, su administración seguirá marcada por los principios de la Cuarta Transformación.

“Es muy importante no subir impuestos, no contraer deuda, vivir en la austeridad republicana, acuérdense que el trienio pasado los alcaldes de este país vivimos la pandemia, vivimos el sargazo… En mi caso también viví la pandemia de la embestida permanente del gobernador del estado, sin embargo, ahí estamos de pie”, señaló.

Beristaín Navarrete, sostuvo que es leal al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien aseguró seguirá apoyando para que México continúe avanzando.

La alcaldesa acusó una persecución política por parte del gobierno de la entidad y de la Fiscalía General del Estado.

“Somos un gobierno que, a pesar de la adversidad, y que a pesar de la embestida del gobernador del estado Carlos Joaquín González y del fiscal del estado, Oscar Montes de Oca, de una manera brutal, no hubo impuestos nuevo, no contrajimos ninguna deuda, austeridad republicana, hubo pandemia, crisis mundial, parálisis mundial, cero deudas”, sostuvo.

La alcaldesa, aseguró que participará en la contienda interna de Morena para ser la candidata de la entidad, de manera respetuosa, pero dijo que Quintana Roo necesita urgentemente mano firme y reglas claras, dijo que la entidad no puede ser gobernada por gente incongruente.

“Por obsesiones e intereses de seres oscuros diría yo, les duele, les duele, no robar, no mentir y no robar y deberían de aprender porque México necesita gente que ame a este país, que tenga ganas de ver a los cientos de millones de mexicanos fuera de la pobreza, en lugar de enriquecer a sus familias, a sus amigos”, recalcó.

