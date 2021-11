SEDEMA y CONANP firman convenio para proteger especies silvestres en México

Con el propósito de continuar con la conservación de cada una de las especies silvestres que habitan no sólo en la Ciudad de México sino en el país, la Secretaría del Medio Ambiente firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).



Con la firma se pondrá en marcha proyectos de investigación de monitoreo biológico y zoosanitario de las especies en riesgo y sus poblaciones en las Áreas Naturales Protegidas de competencia de la Federación



Se implementarán y reforzarán acciones de control y seguimiento de los individuos reproducidos en su hábitat natural, producto de rehabilitaciones o reproducción bajo cautiverio mediante la colocación de técnicas de marcaje para conocer e incrementar el conocimiento de patrones de convivencia, permanencia, desplazamiento y dispersión de los individuos liberados



Desde el Humedal del Museo del Axolote/Centro de Conservación de Anfibios, que se ubica en el Zoológico de Chapultepec, la titular de la SEDEMA, Marina Robles aseguró que dicho convenio muestra la importancia de la suma de esfuerzos entre instituciones locales y federales en materia de conservación, particularmente en sitios como los Zoológicos de la Ciudad de México.



“Me da muchísimo gusto que estemos aquí formalizando algo que ya hacemos en realidad porque digamos la colaboración, el trabajo aliado entre los colegas de la SEMARNAT en general y de la CONANP en particular, tiene largo tiempo y me da muchísimo gusto que sea en este sitio tan importante para la conservación en la Ciudad de México, donde nuestras compañeras y compañeros de los zoológicos hacen día con día un trabajo espectacular cuidando, atendiendo y ayudando a que muchas de las especies que están aquí en el zoológico vivan en las mejores condiciones y apoyemos esos esfuerzos de conservación en general”, aseguró.

Destacó que una forma de reconocer la gran capacidad del personal de los zoológicos y del enorme esfuerzo que hacen para contribuir a mejorar las condiciones de conservación de la vida silvestre es el número de nacimientos.



“A lo largo de estos últimos años en los Zoológicos de la Ciudad hemos recibido a más de 800 crías y la reproducción de estas especies nos muestra el estado de bienestar, así justamente los especialistas reconocen que existen condiciones de bienestar cuando se reproducen, cuando los organismos dedican energía a la reproducción y si tienen energía para la reproducción es que tienen buenas condiciones de vida, por eso es un indicador importante de bienestar”, expuso.



El director General de Operación Regional de la CONANP, José Antonio González Azuara, detalló que el convenio tiene como propósito implementar y fortalecer proyectos de investigación de monitoreo biológico y zoosanitario de las especies en riesgo y sus poblaciones en las Áreas Naturales Protegidas de competencia de la Federación, además de realizar campañas de educación, concientización, divulgación y sensibilización para incrementar la conciencia pública sobre la conservación y recuperación de especies.



“Nada mejor que un zoológico abra sus puertas como lo ha hecho históricamente y de manera ejemplar este zoológico a la biodiversidad de nuestro país. Nuestro país requiere del apoyo y la fortaleza de instituciones como el Zoológico de México. Proyectos como el cóndor de California que estamos atendiendo de manera conjunta y ha sido del zoológico que nos ha apoyado precisamente con algunos de estos individuos que después se liberan y que gracias a ello México está rescatando una especie que estaba extirpada para México. El caso del lobo mexicano que también hemos recibido asesoría, acompañamiento y así en otras especies que son fundamentales”, precisó.



El Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Roberto Aviña Carlin, señaló que el éxito de los dos proyectos de conservación del cóndor de California y el lobo mexicano se da a partir de la investigación, colaboración y del trabajo en cautiverio.



“Hay historias sorprendentes como el caso del lobo con las camadas que han nacido últimamente y en el trabajo técnico que es la liberación, la repoblación, la traslocación que incluso la Ley General de Vida Silvestre nos permite.



Otro de los puntos establecidos en el convenio es el diseño de estrategias para la rehabilitación de especies y poblaciones en riesgo con el objeto de promover su salud física, su repertorio conductual, la posible reintegración al medio silvestre y, en caso de ser estrictamente necesario que la población así lo requiera, su reproducción bajo condiciones de cautiverio.



Se promoverá la reintroducción de las especies y población en riesgo, producto de rehabilitaciones o reproducción bajo cautiverio, garantizando con ello el reforzamiento de poblaciones o bien el establecimiento de una población viable y autosuficiente, así como ejecutar acciones de control y seguimiento de los individuos reproducidos en su hábitat natural, producto de rehabilitaciones o reproducción bajo cautiverio mediante la colocación de técnicas de marcaje con objeto de conocer e incrementar el conocimiento de patrones de convivencia, permanencia, desplazamiento y dispersión de los individuos liberados.

alg

Sigue leyendo

Sin FORTASEG casos como el de Octavio Ocaña podrían volver a pasar, asegura Enrique Vargas

Inauguran Utopía Papalotl en Iztapalapa: Rescatarán un millón de metros cuadrados

SSC-CDMX reporta saldo blanco en el primer día del Buen Fin 2021