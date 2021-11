Sin FORTASEG casos como el de Octavio Ocaña podrían volver a pasar, asegura Enrique Vargas

El recorte del recurso federal afectó a los municipios en la capacitación y aplicación de exámenes de control de confianza a los primeros respondientes y que en casos como la muerte del actor Octavio Pérez Ocaña, advierte la necesidad de tener elementos preparados.



El coordinador nacional de diputados locales del PAN, Enrique Vargas del Villar, reconoció las deficiencias y retos en las direcciones de seguridad locales, por lo debe haber trabajo del gobierno federal y estatal, como compromiso de las administraciones municipales.



Sobre el caso Pérez Ocaña advirtió que “vimos videos muy lamentables donde no se le prestó los primeros auxilios a este joven, vimos que había una persecución por varios minutos y es donde tenemos que entrenar a las policías municipales”, valoró.



Cabe recordar que en la persecución que derivó en el deceso del joven de 22 años de edad, están involucrados tres elementos de seguridad municipal de Cuautitlán Izcalli.



El diputado local Vargas del Villar cuestionó que la desaparición del Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) ha contribuido en la problemática de que los municipios no tengan recursos para la profesionalización de las policías y que no apliquen debidamente los protocolos de actuación.

Vargas del Villar cuestionó la desaparición del FORTASEG

FOTO: Especial

Y es que, afirmó, que las alcaldías utilizaban recursos de los más de 4 mil millones de pesos que tenía de bolsa el esquema, para capacitar a los cuerpos de seguridad y su desaparición se refleja en los números de incidencia delictiva o el caso de la muerte del actor que dio vida al papel de “Benito”.



“Eso está afectando y los estamos viendo en los números, esperemos que en este presupuesto 2022 regresen este fondo FORTASEG que es importante para los municipios”, mencionó.



El ex alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, también reconoció que la falta de recursos federal afectó para la aplicación de exámenes de control de confianza que son fundamentales y en el caso del municipio que gobernó se tiene una cobertura del 99 por ciento.

“Que esto te ayuda muchísimo porque ahí sale todo sale la parte psicológica, y los municipios tiene que mandar a todos sus elementos que tengan todos su exámenes de control de confianza”, declaró.

Vargas del Villar observó la necesidad del trabajo coordinado entre el gobierno estatal y municipios, pero lamentó que algunos no quieren trabajar con la Secretaría de Seguridad (SS) sin referir casos.

En tanto, señaló que el gobierno federal debe reconocer que la estrategia de “abrazos y no balazos” no funcionó y asumir responsabilidades y reactivar el FORTASEG.



Asimismo, debe haber más inversión donde apoyarán el tema de recursos dentro del Paquete Fiscal. Mientras que las demarcaciones en las áreas de dirección de seguridad deben hacer las designaciones con el perfil, y tener un plan claro.

