Emilio Lozoya no evitó la cárcel: Dan prisión preventiva al exdirector de Pemex por caso Agro Nitrogenados

Un juez federal impuso al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, la prisión preventiva justificada por el caso Agro Nitrogenados.

Durante la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y en la que Lozoya estuvo presente vestido de beige, el juez Artemio Zúñiga señaló que no hay otra medida cautelar que pueda imponerse, ya que la prisión preventiva justificada que se le aplicó en el caso Odebrecht impacta, por lógica, directamente en el proceso de Agro Nitrogenados.

Mientras la defensa de Lozoya solicitó la revocación de las medidas cautelares que se le impusieron el 28 de julio de 2020 al ex funcionario que son: la colocación de brazalete, no salir del país y la firma periódica, la Fiscalía General de la República pidió la prisión preventiva justificada bajo argumentos como su amistad con el ex presidente Enrique Peña Nieto y el empresario Alonso Ancira.

Al respecto, el juzgador dijo que imponer la prisión preventiva justificada beneficia a Lozoya, pues si no se establece se quedaría en el limbo porque el tiempo que ha estado detenido no le podría ser abonado en caso de ser sentenciado.

Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, dijo que, a pesar de que Lozoya no asume responsabilidad penal, está dispuesto a colaborar con la FGR y acordar con Pemex la reparación del daño.

Hizo un llamado a Pemex para que se llegue a un acuerdo reparatorio y se extinga la acción penal en contra de Lozoya.

Mostró una carpeta que aseguró, entregaría a la representante de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la que se redactó la propuesta del acuerdo reparatorio y se darán además escrituras de un inmueble que supera el monto señalado en el caso Agro Nitrogenados, el uso de suelo y el mapa y diseños arquitectónicos.

Lozoya tomó la palabra para señalar que su intención de reparar el supuesto daño al Estado no implica aceptar su responsabilidad sino coadyuvar con la autoridad.

Ante la solicitud de la defensa para que el juez se pronunciara sobre el brazalete de monitoreo electrónico que porta el imputado, el impartidor de justicia dijo que solicitará que se le retire el aparato.

La defensa de Lozoya ya apeló la decisión del juez del imponer el pasado 3 de noviembre la prisión preventiva justificada.

