Cantar una canción de Lalo Mora fue lo que le salvó la vida al "Mijis"

El diputado Pedro Carrizales, conocido como El Mijis, relató que el cantar una canción de Lalo Mora, vocalista de Los Invasores de Nuevo León, fue lo que le salvó la vida.

Fue en la mañana del domingo 31 de octubre cuando se reportó en redes sociales que Carrizales estaba desaparecido, luego de que la noche del sábado había acudido al Domo, en San Luis Potosí, a protestar en contra del cantante Lalo Mora, a quien denunció por abuso sexual por los videos que se difundieron en las que el músico tocaba a sus fanáticas sin su consentimiento.

Al legislador lo encontraron 15 horas después de que se reportó su desaparición, en el municipio de Zaragoza. Al respecto, contó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Radio Fórmula que previo a que realizara la protesta recibió amenazas de muerte. Él le aclaró a las personas que lo secuestraron que no estaba en contra de la música de Lalo Mora sino de sus acciones.

“Cuando me tiran en un municipio, ya iba con la bolsa en la cabeza, y me bajan del carro y siento piedritas, entonces dije: ‘ya me van a matar’. […] Entonces me dicen: ‘A ver hijo de tu pinche madre, si no sabes una canción del Viejón, te vamos a matar aquí por hablador’, así que les canté la de ‘Dos coronas’”.