Samuel García buscará sanciones contra clínicas de belleza que operan a pacientes sin permisos

Tras la muerte de una joven de 22 años por intentar realizarse una liposucción en una clínica que operaba sin permiso de la autoridad sanitaria de Nuevo León, el gobernador Samuel García aseguró que busca que haya sanciones excepcionales para este tipo de lugares.

Cuestionado sobre el caso de la mujer, García aseguró que solicitado a la Fiscalía General de Justicia que investigue a fondo qué fue lo que sucedió en la clínica, y adelantó que tendrá mano dura contra los locales que operen a personas sin tener los permisos necesarios, ya que no es la primera vez que se da este tipo de desgracias.

“Que lastima llegar a este gobierno y que existan esas irregularidades, malas prácticas. La Secretaría de Salud hizo la inspección, encontró muchas anomalías, y ya está clausurado. Se le está dando toda la información a la Fiscalía, y tiene que haber sanción ejemplar y fuerte”, mencionó García.

El gobernador dijo que el fallecimiento de la joven será investigado por las autoridades.

El mandatario también reveló que la mujer que hizo el procedimiento no era médica, sino una enfermera que arribó de la Ciudad de México y no tenía las credenciales para realizar ese tipo de procedimientos.

“Vamos a interactuar con la Fiscalía para que haya una sanción ejemplar disuasiva. No es la primera vez que mujeres fallecen por ir a spas, tenemos que dar manotazo, esto será fuertemente penado. A la Fiscalía le digo que tienen todo el apoyo de la Secretaría de Salud para proceder”, mencionó.

Por su parte, la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín detalló que la clínica tenía solamente un aviso de funcionamiento como Spa, lo que no corresponde a un permiso para realizar procedimientos quirúrgicos estéticos.

E informó que ya están realizando visitas a otro tipo de establecimientos que operan como spas, para revisar que no estén haciendo lo mismo que la clínica donde la mujer perdió la vida.

“Se está investigando, el caso está a cargo de la Fiscalía, pero la Subsecretaría de Fomento y Regulación Sanitaria suspendió el restablecimiento. En ese sentido, estamos haciendo un levantamiento de todos estos establecimientos, al hacer revisiones, en esos momentos están solo consultando, pero para tener una visión general, en un consultorio donde se realizan procedimientos que realizan este tipo de procedimientos, no pueden funcionar con un aviso. Tienen que tener un permiso para revisar que las condiciones del quirófano cumplan con la normativa. Ese establecimiento no contaba con ese permiso, ni con las instalaciones mínimas para hacer ese tipo de procedimientos”, mencionó la funcionaria.

