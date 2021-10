SCJN realizará consulta para tener una política de inclusión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la primera institución pública en México que realiza una consulta para tener una política de inclusión y lograr que, por lo menos, 3 por ciento de los servidores públicos del máximo tribunal sean personas con discapacidad.

“Este es un programa piloto para que después podamos replicarlo en un entorno mucho más complicado por el tamaño de la institución, en el Consejo de la Judicatura Federal”, señaló el ministro presidente Arturo Zaldívar.

Este martes, Zaldívar presentó el Mecanismo de Consulta por el que se establece la Política de Inclusión y las Medidas Generales para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se realizará al interior del máximo tribunal a través de un micrositio y de una asamblea consultiva con personas con discapacidad que laboran en la Corte.

"Tenemos hasta ahora un programa de inclusión que sin duda fue un primer avance, plausible, pero que presenta serias deficiencias: por un lado, hay plazas determinadas y el mensaje que se envía es que no hay posibilidades de ascenso, de movilidad, en relación con esas plazas.

"No hay una política de inclusión para generar que nuevas personas con discapacidad entren a la Corte y, por otro lado, en la mayoría de los casos esta inclusión no se acompañó de los ajustes razonables y a veces se discriminó sin querer a las personas que ingresaron, precisamente porque sin los ajustes razonables, no podemos hacer la cancha pareja", reconoció Zaldívar.

Se avanza -hacia una igualdad sustantiva

El ministro presidente anunció el mecanismo con la periodista Karla D’Artigues y Fabiana Estrada, coordinadora de asesores de la presidencia de la SCJN.

“Debemos avanzar hacia una igualdad sustantiva, que haga iguales a los desiguales y que les permita a todas y todos ustedes, progresar en un cargo dentro del Poder Judicial, en este caso específico, de la Corte; que puedan tener esperanza a ascender, a evolucionar, a desarrollarse plenamente; ese es el reto que tenemos con esta política de inclusión.

“Una política de inclusión muy ambiciosa, pero que nace de la más profunda convicción. El juego en el Poder Judicial Federal se llama igualdad. A través de políticas transversales trataremos de seguir avanzando para generar condiciones de igualdad dentro de nuestras instituciones, pero que también nos permitan a través de nuestras sentencias y muy importante, de nuestro ejemplo generarlas en otras instituciones”, señaló Zaldívar.

Estrada dijo que el Proyecto del Acuerdo General establece medidas generales que se buscan implementar al interior de la SCJN para fortalecer la accesibilidad, la inclusión laboral y la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

“La más importante de estas medidas es que, asumimos el compromiso de lograr al menos que el tres por ciento de las personas que trabajan en las áreas administrativas de la SCJN sean personas con discapacidad. Este es un porcentaje que deseamos que vaya aumentando progresivamente”, aseguró.

