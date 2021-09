La Corte respalda labor del Ejército y su compromiso con los Derechos Humanos

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reconoció la labor del Ejército mexicano porque aseguró que pocas instituciones tienen el respeto y el cariño del pueblo como la castrense.

Al inaugurar el Primer Conversatorio Interinstitucional sobre el Sistema Penal Acusatorio, Zaldívar señaló que el reto que tienen las autoridades es ser eficaces y eficientes con respeto a los derechos humanos.

“Queremos todos un país donde reine la paz y la concordia, donde los índices de delincuencia disminuyan; el pueblo clama justicia, después de mucho tiempo de desamparo, y este tipo de diálogo institucional, de colaboración institucional, de entendimiento, son fundamentales.

“También en el Poder Judicial Federal hemos tenido problemas y estamos trabajando por solucionarlos y estamos trabajando por tener un Poder Judicial cada vez más cercano a la gente, más honesto y más profesional”, indicó.

Zaldívar destacó la presencia, en la ceremonia, de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, porque significa asumir el compromiso público por la defensa de la Constitución y los derechos humanos en el trabajo cotidiano que realizan los militares.

“Es aceptar, como ya lo dijo mi general secretario, que el trabajo que toca realizar a todas las autoridades y también a las Fuerzas Armadas tiene que darse en el marco constitucional y del respeto a los derechos humanos, no hacerlo así, a la larga, genera más problemas.

“Muchos de los temas y de las crisis y de los sucesos históricos lamentables que todavía sufrimos y no hemos podido resolver, se debe, en gran medida, a que se antepuso una supuesta efectividad al respeto a los derechos humanos”, enfatizó.

Zaldívar aseguró que la delincuencia se combate con los instrumentos de la democracia y con el respeto al debido proceso y los derechos humanos.

"Que el general secretario haya asumido ese compromiso no es un dato menor, es un hecho de una enorme relevancia que yo destaco, y que me parece que todas y todos los mexicanos debemos aplaudir, porque las tentaciones de proceder de otra manera cuando se está combatiendo a una delincuencia cada vez más violenta y desafiante, no son pocas, pero se requiere un gran compromiso de Estado para anteponer los derechos humanos”, dijo.

En tanto, el titular de la Sedena aseguró que los integrantes de la institución que encabeza se preparan diariamente, al igual que los del PJF.

“Por parte de los soldados de México, siempre tendrán disposición, amistad y cooperación porque nos une el genuino interés de proteger la vida y salvaguardar las libertades de cada mexicano”, aseguró.

RECIBE A CIENTÍFICOS

Más tarde, Zaldívar se reunió con científicos del Conacyt, acusados de delitos patrimoniales en contra del erario. El encuentro se realizó a petición de los académicos y el ministro presidente recibió en su oficina a un grupo representativo.

“El ministro presidente escuchó las inquietudes y peticiones de los científicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad”, informó la Corte.

PAL