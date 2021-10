Diputados inician análisis del Paquete Económico 2022 en comisiones

Entre confrontación de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) con los de Morena y el Partido del Trabajo (PT), se instaló este martes la Comisión de Hacienda, la primera que lo hace en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados. Además, se declaró en sesión permanente para trabajar en el análisis del Paquete Económico 2022.

En la sesión también se aprobó el calendario de reuniones de la Comisión que cita a diversos funcionarios y que prevé que el día 14 sean votados los dictámenes de Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos 2022, para que sean discutidos por el Pleno el 15 de octubre.

Para ello, el próximo jueves 7 de octubre acudirán a la Comisión los titulares de la Subsecretaría de Hacienda, de la Procuraduría Fiscal de la Federación y del SAT para que defiendan la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2022.

“El día 11 de octubre que estamos proponiendo que se a la fecha límite para la recepción de propuestas de grupos parlamentarios; el día 12 tenemos que meternos ya a la elaboración de dictámenes, lo mismo que el día 13; el 14 reunión presencial de la Comisión de Hacienda para votación de dictámenes y el día 15 aprobación del Paquete Económico para 2022 en el Pleno de la Cámara; el día 18 fecha límite para para la aprobación del Paquete Económico para 2022 y el día 31 es la fecha límite para aprobar la Ley de Ingresos en la Cámara de Senadores”, leyó la diputada de Morena, Patricia Armendáriz.

Se arma trifulca

Antes, la trifulca se armó cuando los cinco panistas que forman parte de la Comisión acusaron que la sesión se estaba celebrando de manera irregular ya que no convocaron a sus integrantes conforme marca el Reglamento de la Cámara, lo cual reconocieron los morenistas y petistas.

Mientras conducía la sesión el presidente de la Comisión de Hacienda y diputado del Verde, Luis Armando Melgar Bravo, los panistas exigieron la palabra en micrófono, pero al no obtenerla se levantaron de su asiento para increpar al presidente del órgano.

“Preséntenos la convocatoria que no tuvo la decencia de hacérnosla llegar a los compañeros de Acción Nacional… qué necesidad de tratarnos así, presidente, de arrancar con el pie izquierdo”, reclamó el diputado Carlos Valenzuela a un costado de Melgar Bravo.

La expresidenta de esa comisión en la legislatura pasada, la legisladora reelecta Patricia Terrazas, también exigió a Melgar Bravo que le diera la palabra, quien contestó que no puede romper con el orden.

Desde su lugar y al micrófono, el petista Benjamín Robles exigió continuar la sesión e ignorar a los panistas.

“Acción Nacional sólo viene aquí a armar el desorden, eso fue lo que hicieron durante 12 años de mal gobierno, armar desorden. No lo vamos a permitir en esta comisión”, dijo.

También, la vicecoordinadora de la bancada de Morena acusó a los diputados del blanquiazul de tener una actitud “porril”, y aseguró que en la Junta de Coordinación Política el coordinador del PAN, Jorge Romero, fue enterado de que hoy se instalarían las comisiones que dictaminarán el Paquete Económico.

“Que no haya comunicación en el PAN no es nuestro problema, lo sabía su coordinador y quienes participan en la Junta de Coordinación Política. Se me hace de muy mal gusto y mal precedente que por unos diputados que vengan a reclamar paremos la sesión”, dijo.

La sesión continuó cuando se concedió el uso de la palabra a oradores de todas las bancadas, donde Patricia Terrazas leyó el Artículo 146, numeral 2, que establece que “para convocar a la Reunión de instalación, los diputados y diputadas que integran la Junta Directiva de la comisión o comité, deberán acordar la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo. El presidente de la Junta Directiva deberá emitir la convocatoria respectiva”, señala.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

dhfm