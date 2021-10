Portazo en Puebla son gajes del oficio: AMLO

Los hechos del portazo que manifestantes realizaron ayer en Huauchinango, Puebla, son "gajes del oficio", djo el presidente López Obrador. Al encabezar la Conferencia Mañanera en Puebla, el mandatario planteó que "esto es normal, son gajes del oficio" y aseguró que ninguno de los elementos encargados de su seguridad fue reprendido.

"No pasa nada, la gente es muy responsable, además yo tengo mi ángel de la guarda, el pueblo", agregó López Obrador, quien dijo que durante su trayectoria política ha vivido ese tipo de situaciones. Incluso recordó que nunca ha utilizado camionetas blindadas ni guardaespaldas.

Ayer, cerca de 200 manifestantes burlaron los filtros hasta llegar al interior del recinto ferial de Huauchinango, Puebla y quedaron frente al presidente para denunciar que no han sido censados correctamente dentro del padrón de afectados por el Huracán Grace.

Sin embargo, el funcionario comentó que algunas personas están inconformes en realidad porque ahora ya no hay intermediarios en la entrega de apoyos a damnificados por desastres naturales.

"Puede haber errores de que una comunidad no sea censada, pero por lo general es que ya las organizaciones, que eran las que recibían las despensas, láminas de zinc, ya no pueden hacerlo porque el apoyo es directo y estas organizaciones se molestan, (se preguntan) cómo es posible que ya los intermediarios no reciben los apoyos, pues no lo hacemos así porque no llegaba el apoyo", señaló.

En la Mañanera, López Obrador añadió que en administraciones anteriores existía corrupción para la entrega de apoyos a través de empresas que entregaban sobornos para obtener los contratos para la provisión de enseres destinados a los afectados.

A su vez, existen organizaciones que recibían los apoyos y a su vez los repartían a sus agremiados, pero acusó que estos recursos no llegaban a quienes lo necesitaban o llegaban muy tarde.

El presidente describió que el plan de apoyos cambió en comparación con las administraciones anteriores. Ahora el gobierno conforma los padrones con visitas vivienda por vivienda para constatar los daños y se entregan los apoyos de manera directa a los afectados.

Resaltó que ya se han entregado cerca de 60 mil apoyos de 35 mil pesos por familia a afectados del Huracán Grace, y una cantidad similar de productores ya recibieron apoyos de más de 4 mil pesos cada uno.

Gerardo Suárez