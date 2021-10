El conmovedor momento que la mexicana Diana Lorena Rubio se entera que está entre las 10 mejores maestras del mundo

La profesora Diana Lorena Rubio Navarro, quien da clases en el CBTIS 118 de Querétaro, fue seleccionada entre los 10 mejores docentes del mundo en el Global Teacher Prize. cuando se enteró de esa noticia, tuvo una reacción muy enternecedora, la cual quedó grabada y se subió a redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Rubio Navarro da clases a alumnos de educación media superior desde 2011, ha impartido las materias de ciencias experimentales y actualmente imparte el curso de componente profesional en la carrera técnica de transformación de plásticos. La profesora es reconocida por acompañar a los adolescentes a que descubran sus vocaciones.

“En muchas ocasiones, eligen una carrera asociada a su rol de género, en particular las chicas. Usualmente creen que no son lo suficientemente inteligentes para desarrollarse en otras áreas como la ciencia, desarrollar tecnología, ingeniería o matemáticas, a mí me interesa que tomen decisiones informadas”, sostuvo Lorena en una entrevista para un medio de Querétaro.

Su reacción al enterarse de que ganó fue muy enternecedora. Foto: Especial.

Diana Lorena Rubio Navarro es una gran persona

La maestra queretana, quien es docente investigador en ciencias experimentales de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, también es doctora en Ciencias Biomédicas y maestra en Neurobiología, ambas por la UNAM.

Durante la pandemia implemento técnicas para impartir clases en línea han sido alabadas por muchos, pues intenta que sus alumnos se hagan responsables, así como que "también sientan el espacio seguro donde me puedan decir qué es lo que pasa y ellos se comprometan con sus aprendizajes", sostuvo.

El Global Teacher Prize, también conocido como el “Nobel de la Educación”, es un premio anual de 1 millón de dólares otorgado por la Fundación Varkey a un educador innovador y comprometido que haya tenido un impacto inspirador en su alumnado y en su comunidad. Se entregó por primera vez en 2013.

SIGUE LEYENDO...

SEP: ¿Cuándo es el siguiente MEGAPUENTE de noviembre?

msb