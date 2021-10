Regreso a clases presenciales en Sinaloa: Reportan saldo positivo en la primera semana en la UAS

En la primera semana de clases presenciales en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), se reporta saldo positivo de contagios de Covid-19 y se espera que en los próximos días, sean más los alumnos que se incorporen a las aulas, informó el rector de la máxima casa de estudios, Jesús Madueña Molina.

Precisó que en esta primera semana no hay ningún reporte negativo, todo positivo, hicimos un recorrido el viernes por el sur del estado por Escuinapa, El Rosario y Mazatlán y todo bien, hay un balance muy interesante, las cosas van caminando y lo que he pedido a los directores es que no relajemos las medidas para que sigamos bien, así como estamos hasta ahorita”, expresó el dirigente universitario.

Cabe recordar que el lunes 18 de octubre, regresaron a las aulas el 50 por ciento de los 170 mil alumnos que integran la matrícula de la Universidad, al aplicarse una modalidad alterna entre clases presenciales y virtuales los días de la semana de acuerdo al Plan de Acción Integral que se diseñó e implementó en cada escuela y facultad para garantizar un retorno seguro y evitar contagios por COVID-19.

El rector explicó que en las escuelas más grandes iniciaron clases presenciales los grados más avanzados y esta semana se incorporarán los primeros grados, de tal forma que el aforo de alumnos irá en aumento gradualmente pero se tendrá que ir buscando que no se relajen las medidas sanitarias para evitar una sorpresa desagradable por la pandemia.

Madueña Molina señaló también que el 70 por ciento de los alumnos que en la encuesta realizada hace unas semanas expresaron su deseo de volver a las aulas, ya lo hicieron de manera escalonada, y ahora se espera que el resto lo haga en estos días.

Por último, el rector agregó que este lunes 25 de octubre iniciaron clases presenciales los alumnos de segundo y tercer grado del Jardín de Niños de la UAS donde la matrícula es de 600 estudiantes, y se estará analizando la posibilidad de que los de primer grado se incorporen antes de que inicie diciembre.

