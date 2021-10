Compromete Luis Nava más obras para Bosques de Bellavista

El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, acompañó al Gobernador del Estado, Mauricio Kuri, en la entrega del drenaje, obra pluvial y pavimentación con empedrado de la colonia Bosques de Bellavista, donde se comprometió a realizar las obras complementarias en las calles de la colonia, y en su momento se construirá a elección de las y los habitantes, una cancha de fútbol 7 o un área de juegos infantiles.

"Eso me pido el Gobernador, nuestro amigo Mauricio Kuri, que ya valoráramos qué vamos a hacer aquí para seguir mejorando la calidad de vida de las familias de Bosques de Bellavista, quiero decirles que seguimos comprometidos, vamos a seguir trabajando y así como sumamos esfuerzos, el municipio metió el alumbrado público y el estado la urbanización, así vamos a seguir trabajando", dijo.

El Gobernador del Estado, Mauricio Kuri, pidió a la ciudadanía que sigan alzando la voz por sus colonias para seguir trabajando juntos y mejorar su calidad de vida "lo que estamos haciendo junto con el Municipio, es buscar los apoyos integrales, y si le metemos una lana el Gobierno del Estado y que Gobierno Municipal venga y también nos apoye para que no se cierre, el hecho de que ustedes tengan ya alumbrado público les cambia la vida, no puedo imaginar hace algunos meses caminando por aquí sin alumbrado público, caminando entre la suciedad que sale de las casas, no puedo imaginar la falta de una calidad de vida que todos nos merecemos".

