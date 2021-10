Hubo omisión en incendio en plataforma de Campeche: Octavio Romero Oropeza

El titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, reveló que una omisión ocasionó el incendio en la plataforma E-Ku-A2 del complejo Ku-Maloob-Zaap, en Campeche en agosto pasado, y por ello hay siete funcionarios separados del cargo y la Fiscalía General de la República realiza una investigación sobre el siniestro que dejó como resultado siete personas muertas.

Durante su comparecencia, ante las comisiones de Energía e Infraestructura, el funcionario reconoció que el incendio del pasado 22 de agosto en la referida plataforma, que dejó una afectación económica, sólo por el valor de la producción de un millón 600 mil barriles de alrededor de 103.5 millones de dólares, se trató de un error humano.

Por lo anterior, fueron separados de su cargo siete funcionarios, además de que la FGR inició una investigación sobre los hechos, toda vez que hubo pérdidas humanas.

Romero Oropeza calificó el “accidente” en Ku-2 de grave, detalló que no se trató de un accidente que se haya dado por la falla de la maquinaria, dijo que era una tarea programada.

“Era una especie de libranza, había que hacer un trabajo y se hizo la programación del trabajo, de hecho, con presupuesto y todo, a través de una empresa que se llama Cotemar, es una empresa que tienen 50 años trabajando con Pemex, que ha venido haciendo ese tipo de trabajos durante toda su existencia”, dijo el funcionario.

Ante los cuestionamientos de legisladores de oposición sobre las acciones que se realizaron luego de ese accidente que dejó daños humanos, materiales y económicos, detalló que hay una investigación en curso.

“¿Qué ocurrió? Que se trabaja en el gasoducto y no se verifica las reglas de seguridad, los protocolos de seguridad que se debieron haber seguido ¿cuáles eran? Desde luego seccionar el ducto para que no pasara gas y verificar que la parte del ducto donde se va a trabajar no tuviera gas, eso lo debió hacer la empresa, pero también el personal de Pemex”, señaló Romero. Oropeza.

Por Elia Castillo e Iván E. Saldaña

Sigue leyendo:

Absorbe gobierno federal 6 mil 412 mdd de la deuda de Pemex

Titular de Pemex ofreció disculpa a AMLO por dar contrato a Felipa Obrador

Tal Cual: Llamada de Octavio Romero Oropeza