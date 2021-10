Dudan de eficacia de la vacuna CanSino; les causa inseguridad

Raquel Ayala se sentía insegura con la vacuna de CanSino que recibió desde hace casi medio año contra el COVID-19, así que ayer acudió a la jornada para personas rezagadas en el Centro de Exposiciones de CU, donde logró recibir la primera dosis de AstraZeneca.

La profesora decidió vacunarse otra vez para estar más tranquila, pues varios médicos le comentaron que la eficacia de CanSino era “baja” y que su capacidad de protección decaía a los seis meses.

“Me dijeron que tenía que revacunarme porque esa vacuna no me servía”, añadió la docente al salir del Centro de Exposiciones, al sur de la Ciudad de México.

Otro tema que alimentó su incertidumbre fue que la vacuna CanSino aún no ha sido certificada por la OMS, a diferencia de otras dos marcas de ese país.

Esto además impide viajar a otros países, como Estados Unidos, que no aceptan vacunas sin el aval de OMS.

Formalmente, las autoridades del Centro de Vacunación para rezagados no aplican una nueva vacuna a quienes ya recibieron otro producto, como CanSino, pero en los hechos, hay quienes logran revacunarse, movidos por las versiones de baja protección y también para ingresar a otros países.

“Aunque te vuelvas a vacunar, tu certificado NO cambiará”, advierte un letrero desde la entrada del Centro de Exposiciones. Es cierto. Raquel Ayala cuenta que tiene compañeros que se volvieron a vacunar porque van a viajar a otro país, pero el certificado de vacunación aparece con la dosis de CanSino, así que no los aceptan. En agosto pasado, el subsecretario Hugo López-Gatell, dijo que no había evidencia suficiente sobre una reducción en la potencia de la vacuna o la necesidad de un refuerzo, mientras que CanSino sostuvo que su dosis mantenía niveles altos de anticuerpos después de seis meses, aunque recomendó una segunda aplicación.