Posible colapso del fondo solidario si SCJN determina inconstitucionalidad

En caso de que proceda la acción de inconstitucionalidad que se promueve desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que no se dé marcha atrás a los más de 70 pensionados que hoy en día reciben más de 106 mil pesos mensuales cuyos montos se les ha catalogado como “pensiones doradas”, los dejaría tal y como están, aunque vulneraría los recursos del fondo solidario de donde emanan las demás pensiones de los ex trabajadores del Estado, que en promedio reciben sumas que no rebasan los 17 mil pesos mensuales, señaló Héctor Pizano Ramos, titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL).



“Lo que quedaría intocado, serían los que ya tenían ese derecho en el momento en que se decretó la reforma, eso es lo que pasaría, preservarían su derecho y bueno, nosotros trataríamos de seguir haciendo acciones que protejan a Pensiones como lo hemos hecho, y no es ningún tema por debajo de la mesa, estamos revisando cómo se otorgaron todas y cada una de esas pensiones, y sensibilizando que muchas de esas, no todas, muchas de esas pensiones, se originan por un tema que existe en la ley, que legalmente les da el derecho, pero si lo revisas afecta y ha afectado al fondo de pensiones y a todos los pensionados cuando hablas de personas que colaboraban, es decir, aportaban sobre un salario de 10 o 12 mil pesos, pero que en los últimos dos años tienen un salario de 150 mil o 160 y se pensionan con ese salario y resulta que lo que aportaron en los 30 años de trabajo se lo consumen en menos de un año o dos años, es decir, si alguien está pensionado 20 años, con 18 años estaría a costa de todos los demás pensionados, es un tema de la mayor trascendencia”.



A través de un documento que firma la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, derivó la solicitud a la SCJN para que se analice la Acción de Inconstitucionalidad porque se vulneran los derechos de Seguridad Jurídica, Seguridad Social, Principios de Ilegalidad, Irretroactividad de la ley y el Principio de Previsión Social.



El funcionario insistió que si esta constante de pensiones “doradas” se mantiene, está en riesgo de colapsar el fondo solidario de los trabajadores del Estado de Jalisco, de los más de 42 mil pensionados y en el futuro, los que pudieran jubilarse de los más de 121 afiliados que se tienen hoy y de los cerca de 40 mil que se puedan incorporar al Sistema de Pensiones.



Pizano reconoció una ve más la iniciativa enviada al Congreso del Estado para que se actúe en consecuencia y se proteja el fondo de los ex trabajadores del Estado. “El Ejecutivo le dio la importancia que merecía el Sistema de Pensiones porque desde el 2012 se tenía el conocimiento y no se hizo ninguna reforma y ninguna acción y hoy estamos actuando en consecuencia, nosotros no podemos ser omisos y si actuamos a tiempo como lo estamos haciendo, tendremos la viabilidad financiera, como nos comprometimos, en esta administración, mínimo hasta el 2051 y con más reformas y acciones, le podemos dar una vida permanenete y sobre todo la garantía a los pensionados de que no tendrán más un problema de pensiones”.



Por trámite administrativo, desde este viernes se da la orden a los bancos y se paga el lunes o martes y aquellas personas que no contaban con ningun tipo de suspensión, desde la siguiente quincena, es decir, la del 31 de octubre, ya estarán recibiendo descuentos en caso de que su pensión sea mayor a los 106 mil pesos, que se estiman deben ser más de 40 personas.



“Esto es de momento a momento, muchos de los que hoy promovieron amparo, no señalan a la autoridad responsable a Pensiones, entonces nos enteramos porque el Congreso nos notifica porque le pedimos información, pero como autoridad el juzgado de distrito no nos está notificando a nosotros, pero estamos respetando las suspensiones que se han otorgando pero muchas no nos están notificando de manera directa”.



Finalmente, llamó a los demás afiliados para que no se dejen engañar porque no es necesario que se amparen pensionados que reciben montos menores a los 106 mil pesos porque se les está engañando y vulnerando en su economía para tramitar recursos legales que no son necesarios porque con las reformas no se vulnera sus derechos.

