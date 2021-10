Damnificados de viviendas por sismo en Acapulco recibirán ayuda de Federación

El gobierno federal “tomará las riendas” del caso de los damnificados por el terremoto de septiembre del fraccionamiento Pedregal Cantaluna, aseguró la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

En entrevista con medios de comunicación tras recorrer la unidad habitacional donde hay más de 600 familias afectadas, Velázquez Alzúa advirtió a la empresa constructora “Paquimé”, a dejar de contratar otras empresas para realizar dictámenes en las viviendas.

“Mejor que ni se metan, esto ya toma las riendas el gobierno federal, estamos nosotros a cargo de todo”, sostuvo la coordinadora, que adelantó que se irá a “fondo” y contra quienes resulten implicados, incluidos los responsables de otorgar los permisos de construcción en el municipio.

En este sentido, indicó que trabajarán en coordinación con la alcaldesa Abelina López Rodriguez y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para continuar con las verificaciones y los posibles procesos legales que se iniciarán contra la empresa privada.

“Aquí lo más importante es que la gente no regrese hasta que no tengamos la seguridad de que no hay peligro, lo que se ve a primera vista es que sí hay riesgos y que no regresen a sus domicilios hasta que esperen un dictamen oficial del Gobierno Federal”, expuso.

Dijo que para que las familias no duerman en la intemperie habilitarán un refugio temporal en el que permanecerán “hasta que nosotros concluyamos nuestro estudio”.

Detalló que el dictamen se hará de manera individual basándose en el tipo de daño que sufrió cada vivienda y en él participará el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón.

La visita de los funcionarios federales se da dos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera abordado con protestas en su visita a Acapulco por las familias afectadas.

En la acción, los damnificados plantearon a López Obrador que aún hay familias que no fueron censadas por la Secretaría del Bienestar, además de que le expusieron que los diez mil pesos que dio de apoyo eran insuficientes, por lo que el mandatario federal se comprometió a darle seguimiento a su caso.

El fraccionamiento ubicado en la zona poniente de Acapulco es el que más daños sufrió el pasado 7 de septiembre; 600 departamentos tienen daños en sus estructuras, sin embargo, la constructora ni la aseguradora se han hecho cargo, pese a que la Secretaría de Protección Civil de Guerrero dictaminó que los 177 edificios “casi nuevos” son inhabitables, ya que su construcción estructural no garantiza la seguridad de los habitantes.

