Policía Comunitaria agrede a balazos y machetazos a policías en Guerrero

Elementos de la Policía Municipal de Xalpatlahuac, en Guerrero, fueron agredidos por civiles armados que se asumen como integrantes de la Policía Comunitaria, dejando a dos uniformados heridos.

También se confirmó que los civiles tomaron las instalaciones del ayuntamiento, obligando a la alcaldesa, Selene Sotelo Maldonado, quien denunció que fue amenazada de muerte, a abandonar el lugar y solicitar el apoyo de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.

A través de redes sociales se difundieron videos en los que se escucha una balacera en plena cabecera municipal y se observa a ciudadanos huir del lugar. Los primeros reportes indican que se trató de un enfrentamiento a balazos entre la Policía Municipal y la Policía Comunitaria, ésta última perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Posteriormente, en conferencia de prensa, Selene Sotelo explicó que este día se convocó en el ayuntamiento a una asamblea en la que se determinaría si la población aceptaba o no la permanencia de la Policía Comunitaria en ese municipio indígena.

Sin embargo, dijo que durante el acto los policías comunitarios asumieron una actitud violenta, al grado de disparar contra un elemento municipal al que dejaron herido y agredieron con un machete a otro más que también resultó con lesiones.

Sotelo Maldonado aseguró que la Policía Comunitaria llegó a Xalpatlahuac el pasado 6 de junio, día en que se celebraron las recientes elecciones, sin motivo aparente y desde entonces esa organización ha sido señalada de incurrir en abusos contra los ciudadanos.

“Quiero decirles que en días anteriores se ha venido suscitando violencia hacia mujeres, niños y hombres de la cabecera municipal (...) Ayer se suscitó algo que los medios ya lo saben: fueron y derribaron en propiedad de una ciudadana. No es la primera, ha habido más casos en la comunidad, hay gente a la que han detenido, golpeado, le han tirado piezas dentales y amenazan directamente".

La alcaldesa aseguró que la Policía Comunitaria atiende a los intereses de Edmundo Delgado Gallardo, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Xalpatlahuac, a quien responsabilizó de lo que le pase a ella, a su familia y a la población.

”Creo que ya se está ejerciendo mucha violencia, tanto física como mental. Yo, desde las elecciones pasadas he sido víctima de violencia de género (...) decirles que el excandidato a modo de represalias me ha hostigado, intimidado, y ha atentado contra mi integridad, poniendo a los policías comunitarios, y dicen que me van a levantar y que voy a aparecer por ahí, no nada más yo, también a los míos”.

Finalmente, la alcaldesa dijo que ella también fue agredida durante la asamblea, pues recibió empujones, puñetazos y jalones de cabello, por lo que pidió a las autoridades estatales intervenir en ese conflicto.

