Sanitarios públicos en la CDMX serían obligados a poner cambiadores de pañales

La Vicecoordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe Morales, presentó una iniciativa para obligar a establecimientos mercantiles de bajo impacto, así como tiendas de autoservicio, departamentales y supermercados, a que coloquen sus espacios sanitarios tanto de mujeres como para hombres, instalaciones para el cambio de pañales de bebes.

En su iniciativa, la legisladora refirió que la desigualdad de género debe ser atendida a través de diferentes acciones, pues no basta reconocer su existencia sino que deben implementarse acciones reales para reducir esta brecha, y en este caso en particular llamó la atención de aquellos padres que no cuentan con espacios adecuados en los sanitarios de establecimientos públicos para realizar la limpieza de los bebés.

Observó que en la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México vigente no se contempla la obligatoriedad de que los establecimientos mercantiles de cualquier tipo de impacto (bajo impacto, vecinal o zonal) que por disposición de dicha Ley deban contar con sanitarios, también cuenten con cambiadores de pañal para bebés, tanto en sanitarios de hombres como de mujeres, y si bien observó que algunos establecimientos mercantiles han implementado este tipo de mobiliario, en su mayoría solo lo hacen en los espacios para mujeres.

“Una forma de contribuir a reducir la desigualdad es precisamente implementando este tipo de acciones en los que tanto hombres como mujeres se encuentren en circunstancias iguales, en este caso, a fin de posibilitar que tanto mamás, papás, tías, tíos, abuelas, abuelos, cuidadoras o cuidadores cuenten con cambiadores de pañal para bebés, en los sanitarios correspondientes”, expresó.

Morales Rubio agregó que con esta acción se contribuye a una crianza compartida y responsable entre padres y madres.

La iniciativa establece que aquellos establecimientos que no cumplan con dicha disposición, serán sancionados económicamente por la cantidad equivalente de 126 a 350 veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, 11 mil 200 a 31 mil 300 pesos, pues de no contemplarse una sanción a la reforma propuesta, se podría considerar como una norma imperfecta sin aplicación efectiva.

Morales Rubio advirtió que ya en otros lugares del mundo como Nueva York y Colombia han implementado reformas para garantizar la igualdad de género a través de la colocación obligatoria de cambiadores de pañales para bebés no sólo en sanitarios de mujeres sino en sanitarios de hombres, por lo que en una ciudad progresista como lo es la Ciudad de México es necesario realizar estas modificaciones.

Para ello presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV al Artículo 10 y una fracción XVI recorriéndose la subsecuente al Artículo 35; se reforman los Artículos 48 fracción X y 65, todos de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, la cual fue turnada a la Comisión de Administración Pública local con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.

